Ønsker å bygge ny storstue på Rønvikjordene

Bodø/Glimt inviterte til pressekonferanse fredag for å informere om konkrete planer for ny storstue i Bodø. Nederst i saken kan du se videopresentasjon av den nye stadionen.

Frode Thomassen daglig leder i Bodø/Glimt la foran pressekorpset i Bodø fram en visjon om hvordan en ny stadion skulle se.

Han la fram at bærekraftighet var en viktig faktor for den nye storstuen i Bodø, og de ser blant annet på spennende løsninger som å grave stadion under bakken.

Bodø/Glimt har to konkrete planer på Rønvikjordene hvor de ønsker å få realisert en ny stadion og håper på byggestart i løpet av 2023. Planen er at ny stadion skal stå klar før 2030.

Hør oppsummering av det som ble presentert i dag her:

Her er noen bilder av det som er presentert i dag: