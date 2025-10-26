Overkjørte den tidligere rivalen og holdt følge i gullkampen

Bodø/Glimt har slitt veldig med Molde de siste årene, blant annet har smurfene ødelagt to cupfinaler for de helgule i nyere tid. Men på Aspmyra var det ingen tvil om hvem som er best.

Bodø/Glimt gikk rett i strupen på Molde og tok kommandoen umiddelbart. Gjestene har hatt en svak sesong til dem å være og kjemper for øyeblikket om å beholde plassen i Eliteserien. Det så vi på banen og at dette var en kamp mellom topp og bunn.

Patrick Berg fikk æren av å åpne ballet etter en nydelig tiki-taco-spill, som Radio 3s kommentator utbrøt, og curlet ballen nydelig nede i hjørnet til 1-0 etter et kvarter spilt.

Ti minutter før pause ble Kasper Høgh dratt i bakken og vi fikk servert kanskje tidenes klareste straffe i Bodø. Nevnte Høgh har hatt et par straffemisser og det var Sondre Fet som fikk ansvaret denne gangen. Ålesundgutten gjorde ingen feil og banket inn 2-0 fra ellevemeteren.

Glimt hadde 74% ballbesittelse i første omgang og dominerte kampen totalt. Derfor var det noe unødvendig at gjestene fikk en gratissjanse like før pause som de satte i mål til 2-1 noe mot spillets gang.

Andre omgang hadde Molde fortsatt litt momentum fra den scoringen og det ble mye spenning i en kamp som hadde vært enveiskjørt til nå.

Derfor passet det bra at Molde serverte Glimt en gavepakke på lik linje som den Glimt serverte Galatasaray i Tyrkia for noen dager siden. Håkon Evjen takket og bukket på ballen han fikk fra Molde-keeper Karlstrøm og satte den inn i det tomme buret til 3-1.

Prikken over i’en sto Andreas Helmersen for da han syv minutter før fulltid fikk en ball fra siden han satte inn i et mer eller mindre tomt bur.

Andreas Helmersen selv var fornøyd med egen innsats men vil ikke svare konkret på om han fortjener en startplass. Dette sa han om det og kampen til oss etter kampslutt:

Fredrik Bjørkan hang med hodet etter tapet i Istanbul, i dag kunne han være mere fornøyd. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Patrick Berg

Banker inn 1-0 og er kongen på banen også i dag. Veldig nære både to og tre scoringer i dag med blant annet et frispark i tverrligger. Har sjeldent dårlige kamper Patrick, noe som er uvurdelig for Glimt.

2: Odin Bjørtuft

Styrer forsvarsrekka elegant i dag også Bjørtuft. Var den beste i forsvaret i Istanbul og er fort det i dag også. For et luksusproblem Knutsen får når Gundersen og Moe kommer tilbake.

1: Andreas Helmersen

Kommer inn og scorer mål i dag også Helmersen. Sier som etter midtuken, når får han starte?

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:

28 Patrick Berg

25 Jens Petter Hauge

23 Ulrik Saltnes

21 Nikita Haikin

18 Odin Bjørtuft

14 Håkon Evjen

13 Fredrik Bjørkan

10 Haitam Aleesami

9 Fredrik Sjøvold

9 Kasper Høgh

8 Jostein Gundersen

8 Sondre Brunstad Fet

7 Daniel Bassi

7 Andreas Helmersen

6 Ole Didrik Blomberg

5 Sondre Auklend

5 Mathias Jørgensen

3 Villads Nielsen

3 Ola Brynhildsen

2 Isak Määttä

2 Brede Moe

1 Jeppe Kjær

1 Brice Wembangomo

Reaksjoner og børs kommer her.