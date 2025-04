Overkjørte Lazio og sikret seg godt utgangspunkt

Bodø/Glimt hjemme i Europa, det er blitt en stadion og kamp selv de største i Europa frykter, og det fikk også nå Lazio kjenne på.

Før denne kampen hadde Glimt vunnet alle to kampene mot lag fra Roma på Aspmyra, nå er det oppe i tre!

De helgule åpnet solid, og det var tidlig tydelig at det var Bodø/Glimt som skulle ha det beste utgangspunktet her, mens Lazio var her for å unngå stortap og helst få med seg et uavgjort resultat.

Det så det lenge ut som de skulle klare, for til tross for stor sjanser og Glimtdominans så sto det 0-0 til pause takket være en god Laziokeeper og en ineffektivt Bodø/Glimt.

Men i andre omgang smalt det fra de helgule, og i Italia er de glad i vin, en god vin blir bedre med årene, det blir altså Ulrik Saltnes også.

Midtbaneveteranen til Glimt er i sitt livs form om dagen, det fikk HamKam kjenne på, og det fikk også Lazio kjenne på.

Bare to minutter gammel var den andre omgangen når Blomberg spilte gjennom Saltnes som banket de helgule inn i ledelsen.

Hverken Glimt eller Saltnes var ferdige. Etter 70. minutter spilt ble Saltnes spilt gjennom nok en gang, denne gangen av Jens Petter Hauge, nok en gang iskald alene med keeper lobbet han den over sisteskandsen til 2-0.

Det ble også sluttresultatet til tross for flere gigantsjanser for de helgule mot sluttminuttene. Dermed tar de helgule med seg et godt utgangspunkt før returen i Roma om en uke, som du hører direkte på Radio 3.

Jens Petter Hauge var til tross for en god prestasjon småskuffet etter «bare» 2-0 over Lazio. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Ulrik Saltnes ble nok en gang dagens mann for Glimt. Dette sa han til et samlet pressekorps etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Ulrik Saltnes

Er som en god italiensk vin Ulrik, blir bare bedre med årene! For andre gang Bodø/Glimts både beste og mest avgjørende spiller. Scorte to i helgen, og følger opp med to nye mot den italienske stormakten. Kong Ulrik av Aspmyra er bare helt uvurderlig for Glimt og vil gå i historiebøkerne som en av de største i helgult.

2: Håkon Evjen

Bare ett kvarter ut i kampen kunne Radio 3s kommentatorer fortelle at dette var Håkon Evjens beste kamp i helgult. Mer lekenhet og selvtillit har man ikke sett av Evjen siden gjennombruddsssesongen i 2019. Herjet med Lazio og skapte uttalige farligheter gjennom kampen.

1: Jens Petter Hauge

Den frie rollen til Jens Petter har fungert så som så i Glimt, men mot Lazio stemmer det meste. Er på plass der han skal være til nesten en hver tid i dag. Kommer seg forbi backen sin og skaper farligheter. Målpoeng i dag med fin assist til Saltnes, og føler nok selv han burde utrettet mer i dag også. Likevel solid kamp av vingen.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:

11 Fredrik Bjørkan

9 Ulrik Saltnes

8 Nikita Haikin

6 Patrick Berg

4 Jostein Gundersen

4 Håkon Evjen

3 Odin Bjørtuft

3 Jens Petter Hauge

2 Sondre Brunstad Fet

2 Isak Määttä

1 Kasper Høgh

1 Brice Wembangomo