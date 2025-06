Overlegen sier før den etterlengtede pausen

Bodø/Glimt har hatt et intenst program de siste månedene, nå får de helgule endelig en liten pust i bakken, og avsluttet på best mulig vis før landslagspausen.

For i Haugesund var det aldri noen tvil om hvem som skulle ta poengene. Det tok bare fem minutter før et innlegg landet på pannebrasken til Ulrik Saltnes som stanget de helgule i føringen.

Tross flere sjanser begge veier var det eneste scoring i første omgang.

Haugesund sin trener sa i pauseintervjuet med rettighetshaver at de skulle fortsette slik de gjorde i første omgang, om det var så lurt å fortsette på samme vis i en kamp man ligger under er ikke alltid det lureste.

For det gikk troll i ord for Haugesundtreneren og akkurat som i første omgang scoret Bodø/Glimt bare fem minutter ut i omgangen. Denne gangen med Jens Petter Hauge som satt en lekker ball i hjørnet fra 16-meteren.

Kvarteret senere satt den igjen for de helgule, som for anledningene spilte i nye blå og gule bortedrakte. Ole-Didrik Blomberg har begynt å finne nettmaskene for de gule og det gjorde han også i dag. Fra skrå vinkel curlet han ballen i lengste hjørne til 3-0. Han måtte riktig nok vente noen minutter på bekreftelsen etter VAR nok en gang skulle bruke lang tid på å sjekke det som var en ganske klar scoring.

Like før slutt satt prikken over i’en for Bodø/Glimt da innbytter Andreas Helmersen satte inn 0-4 til Bodø/Glimt. Nok en gang måtte vi vente flere minutter på at VAR skille finne ut at en ganske klar onside var onside før scoringen ble stående, men til slutt kunne også Helmersen juble for scoring.

0-4 ble sluttresultatet og Bodø/Glimt fikk en perfekt avslutning før landslagspausen. Nå venter to uker med fri for de fleste, og neste kamp er ikke før 21. juni når Brann kommer til Aspmyra. Har du ikke mulighet å dra på kamp så hører du den direkte på Radio 3.

Radio 3-børsen:

3: Ulrik Saltnes

Ulrik må virkelig begynne å like å spille borte i Haugesund, scorer igjen på sørvestlandet. Styrer ellers kampen godt sammen med midtbanetrioen sin, aldri veldig truet mot de hvite Saltnes eller Glimt.

2: Villads Nielsen

Etter mye spilletid i starten av året har det roet seg litt for dansken, blant annet havnet bak Aleesami i rekken, men får tillit fra start i dag i Gundersens fravær og visere nok en gang hvor stabil han er til tross for sin unge alder. Virkelig en stopper å stole på, og har sin del av grunnen til at det blir smultring å takkes for.

1: Jens Petter Hauge

Hauge med en god kamp i dag, skaper en del trusler og gjør jobben sin på kanten. Kroner det hele med en vakker scoring som han plasserer utakbart for FKH-keeperen nede i hjørnet.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:

20 Ulrik Saltnes

13 Patrick Berg

12 Nikita Haikin

11 Fredrik Bjørkan

8 Jostein Gundersen

7 Håkon Evjen

4 Sondre Brunstad Fet

4 Fredrik Sjøvold

4 Jens Petter Hauge

4 Kasper Høgh

3 Odin Bjørtuft

3 Ole Didrik Blomberg

2 Isak Määttä

2 Villads Nielsen

2 Brede Moe

1 Andreas Helmersen

1 Jeppe Kjær

1 Brice Wembangomo