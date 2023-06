Overtidsdrama de luxe

Det måtte et skikkelig overtidsdrama til, men Nord-Norge er stadig gult!

Man kunne nesten ikke drømt om en artigere avslutning på kampen, som et eventyr kommer Glimt-patrioten Ulrik Saltnes inn og sender Glimt videre og Tromsø hjem.

Men det så lenge ut til at det ikke skulle ende slik, for (små)gutan fikk yppe seg mot storebror. Tromsø gikk opp i ledelsen før pause, og doblet også ledelsen litt ut i andre omgang.

Heldigvis har Kjetil Knutsen nok av ess i ermet sitt på benken. Inn kommer først Nino Zugelj som brukte kort tid på å vise seg. Lynvingen som nå ligger an til å få en viktig rolle i Glimt får en perfekt pasning fra Odin Bjørtuft, der gjør han ingen feil og banker den opp i nettaket til 1-2.

Lenge kunne det se ut til at det ikke var nok, men så kommer glimtlegenden inn.

Eventyrhistorien er i gang. Tromsø får rødt kort, Bodø/Glimt scorer på påfølgende frispark med Odin Bjørtuft fire minutter på overtid, Aspmyra tar fyr og det er 2-2.

Seks minutter på overtid skjer det, ballen detter ned til Ulrik Saltnes, det er åtte måneder siden han spilte en kamp, men iskald som aldri før vender han av en Tromsøspiller før han utakbart setter den nede i hjørnet til 3-2 og Glimt videre i cupen.

Aspmyra går helt til himmels, for et øyeblikk, for en spiller.

Ulrik Saltnes ble den store helten etter et langt skademareritt. Slik beskrev han de euforiske minuttene til oss:

Patrick Berg er en ordentlig bodøgutt, og denne smakte godt. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Kjetil Knutsen har opplevd oppturer og nedturer, i dag fikk han en gigantisk opptur, slik oppsumerte han cupavansementet:

Etter kampslutt ble det gjort trekning av kvartfinalene. Bodø/Glimt møter Ham/Kam på bortebane 12. juli.

Neste kamp for de helgule er en tøff bortekamp mot Molde førstkommende søndag, den hører du som vanlig direkte på Radio 3.

Radio 3-børsen:

3: Ulrik Saltnes

På Radio 3 sin børs handler det ikke alltid om hvem som gjorde det best hele kampen, men den som kom med det viktigste bidraget kan telle like så mye. Ulrik har vært savnet stort, men for en mentalitet. Kommer seg gjennom en åtte måneders skademarieritt, kommer inn på tampen og sender Glimt videre! For et øyeblikk, dette glemmer vi aldri, og det er klart at det belønnes med toppkarakter på børsen! Velkommen tilbake Ulrik!

2: Adam Sørensen

Solid kamp av venstrebacken. Løp blant annet opp Winston som hadde 10 meters forsprang alene med keeper, reddet fort en scoring der. Var ellers i det vanskelige hjørnet hele kampen.

1: Nino Zugelj

Vi belønner Ulrik med tre for sitt bidrag, da må så klart Nino få noe også. Han kom inn som et friskt pust på et vanskelig tidspunkt, scorte reduseringen som tente hele Bodø/Glimt, og var et konstant uromoment. Det skal bli veldig artig å følge Nino nå når det ligger an til at han får flere starter.

1 Bonuspoeng: Odin Bjørtuft

På en dag som denne tillater vi oss å gi ett ekstra poeng. Odin Bjørtuft fortjener også ett poeng i dag. Har en strålende assist på 1-2 og stanger inn 2-2. Meget viktig for opphentingen.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Stillingen sammenlagt for sesongen 2023 etter denne kampen slik ut:

Amahl Pellegrino 13

Albert Grønbæk 10

Faris Pemi 10

Patrick Berg 9

Odin Bjørtuft 7

Hugo Vetlesen 6

Adam Sørensen 6

Nino Zugelj 4

Brice Wembangomo 3

Ulrik Saltnes 3

Fredrik Bjørkan 2

Joel Mvuka 2

Brede Moe 2

Runar Espejord 2

Marius Lode 2

Nikita Haikin 1