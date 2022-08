Patrick Berg kommer hjem

Bodø/Glimt har hentet hjem sin kanskje største juvel.

Mandags morgen startet spekulasjonene, kommer Patrick Berg hjem til Bodø allerede 8 måneder etter han forlot barndomsklubben?

Radio 3 Bodø var første medie som meldte at den tidligere (og nåværende?) glimtkapteinen var på tur hjem til Bodø for en permanent overgang med Bodø/Glimt.

Like etter klokken 19 landet bodøværingen på Bodø Lufthavn hvor han ble møtt av et pressekorps og et titalls antall supportere.

Den store mottakelsen skjedde utenfor Aspmyra litt senere hvor over hundre Glimtsupportere ga Berg tidenes hjemkomst.

Her kan du se hvordan det så ut da Patrick Berg ankom Aspmyra Stadion.

Klokken 2045 inviterte Bodø/Glimt til presentasjon av ny spiller, og den minste overraskelsen i verden var altså at det var Patrick Berg som ble presentert.

Dette sa Patrick Berg, Frode Thomassen og Håvard Sakariassen da Patrick ble presentert som Glimtspiller igjen: