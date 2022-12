Pelle blir!

Det har lenge vært stor usikkerhet på om årets toppscorer i Eliteserien skulle forlenge med Bodø/Glimt, nå er katta endelig ute av sekken.

Det har vært ryktet blant annet utenlandsopphold på Bodø/Glimt sin juvel, og for en uke siden kunne man se Pellegrino var å så på rumenske Cluj. Men til tross for det som skulle vært et luktrativt tilbud fra blant annet Romania blir Amahl Pellegrino i Bodø.

Mandags morgen kunne endelig hovedpersonen selv, sammen med sport manager Håvard Sakariassen offentliggjøre at pennen har truffet papiret og det blir to nye år med Pelle på Myra.

Dette sa Pellegrino til oss etter nyheten var offentliggjort: