Pellegrino debuterte med hattrick

Det er ventet store ting av Amahl Pellegrino etter overgangen til Glimt. På hjemmedebuten visste han seg fram på aller beste vis.

For etter en målløs førsteomgang var det klart for innhopp av nysigneringen etter rundt timen spilt. Fjorårets nest mestscorende spiller i Eliteserien brukte bare tre minutter før han sendte Aspmyra til himmels for første gang.

17 minutter senere hadde han rukket å gjort hattrick i debuten sin, og vant nesten på egenhånd kampen for Bodø/Glimt mot tidligere lagkammerater.

Vi tok en prat med den nye glimthelten etter kampslutt, hør hva han hadde å si her:

Kjetil Knutsen var også storfornøyd med den nye spilleren sin og sparte ikke på lovord etter kampslutt. Hør hva han hadde å si her:

Neste kamp for de helgule er den viktige returkampen mot Zalgris førstkommende torsdag. Den hører du som vanlig direkte på Radio 3.