Perfekt start etter VM-pausen

Bodø/Glimt har fått en perfekt start på sesongen igjen etter VM-pausen med to strake trepoengere.

Først vant de helgule komfortabelt 0-2 nede i Oslo borte mot KFUM, før tre nye poeng ble innkassert hjemme mot Fredrisktad.

De siste trepoengerne kom vel og merke med en liten bismak.

Glimt vant 1-0 etter straffescoring av Blomberg like før pause, men det skulle aldri vært straffe.

Fredrikstad klarerte en ball via hånden på en medspiller, noe regelboken er ganske klar på ikke skal være straffe.

Men norsk VAR slutter aldri å imponere. Dommer Hagenes blir sendt til VAR-skjermen hvor han får servert et bilde der det kan se ut som FFK-spilleren gjør seg større.

Likevel, ballen går ut av 16-meteren og gjestene dro ingen fordel av touchen, snarere tvert i mot. Likevel klarer altså VAR og dommerteamet og dømme straffe på dette, fullstendig mot det som står i regelboken.

Blomberg satt straffen sikkert i mål, til begrenset jubel fra Aspmyra. Kanskje burde Glimt vist fair play og satt denne straffen utenfor med vilje.

Flere scoringer ble det ikke og Glimt tar dermed det vi får si ble en flau trepoenger mot Fredrikstad.

Gledelig er det likevel at de helgule har en perfekt start med to av to seiere etter sommerpausen, og ikke minst at VM-heltene Patrick Berg, Jens Petter Hauge og Fredrik Bjørkan var tilbake.

Neste kamp for de helgule er hjemme mot HamKam førstkommende onsdag klokken 19, som du hører direkte her på kanalen.

Radio 3-børsen:

3: Patrick Berg

Ingen imponerende kamp for Glimt dette, så vi gir heller børspoengene til våre returnerende VM-helter som fortjener poeng etter å ha gjort hele landet stolt i VM i sommer, spesielt Patrick som kanskje var VMs beste spiller har virkelig gjort hele nasjonen stolt i sommer.

2: Fredrik Bjørkan

1: Jens Petter Hauge

Radio 3 børsen går fra år til år og etter dagens kamp er dette stillingen så langt i 2026 sin utgave av Radio 3-børsen:

12 Håkon Evjen

11 Fredrik Sjøvold

10 Nikita Haikin

10 Kasper Høgh

9 Jens Petter Hauge

8 Sondre Brunstad Fet

8 Andreas Helmersen

8 Odin Bjørtuft

8 Patrick Berg

6 Fredrik Bjørkan

3 Jostein Gundersen

2 Ole Didrik Blomberg

2 Anders Klynge

1 Sondre Auklend

1 Haitam Aleesami

1 Ola Brynhildsen

1 Daniel Bassi

1 Isak Määttä