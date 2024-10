Poengdeling i Belgia: – Et steg i riktig retning

0-0 og poengdeling for de helgule i Belgia

Det belgiske laget åpnet sterkt, men Bodø/Glimt skapte likevel noen sjanser og viste (nesten) hva de er gode for.

De største sjansene uteble, og Bodø/Glimt presterte ikke like godt som på hjemmebane mot Porto.

Tidlig i kampen fikk Villads Nielsen en stygg smell, noe som førte til at han ble liggende på bakken. Han måtte byttes ut, og Jostein Gundersen kom inn. Etter kampen så det heldigvis ut til at dansken var ved godt mot, og skaden var ikke alvorlig.

Hør et utdrag av intervjuet sportsjournalist Freddy Toresen i Avisa Nordland gjorde med Nielsen og erstatter Gundersen her:

Jens Petter Hauge legger ikke skjul på at han er skuffet over resultatet, og mener de helgule burde klart å heve seg et par hakk.

Patrick Berg omtaler kampen som et steg i retning, men legger til at de fortsatt har mye å gå på.

Hør et utdrag fra det Hauge og Berg hadde å si etter kampen her:

Reaksjoner fra kampen kan høres i sin helhet på an.no.

Radio 3-børsen:

3: Nikita Haikin

Haikin leverer en solid kamp med viktige redninger i første omgang. Dagens beste! Vi hadde ikke klart oss uten.

2: Odin Bjørtuft

Bjørtuft vinner mange duller og er med på flere viktige blokkeringer. Meget solid kamp fra Bjørtuft i dag.

1: Jens Petter Hauge

Hauge med nok en god kamp. Han leverer som vanlig. Hauge er involvert i det meste som skapes og er offensiv.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Etter dagens kamp ser stillingen slik ut:

24 Patrick Berg

21 Jens Petter Hauge

21 Jostein Gundersen

19 Nikita Haikin

15 Ulrik Saltnes

15 Fredrik Bjørkan

12 Albert Grønbæk

10 Fredrik Sjøvold

8 Håkon Evjen

6 Odin Bjørtuft

5 August Mikkelsen

4 Oscar Kapskarmo

4 Sondre Brunstad Fet

4 Villads Nielsen

3 Adam Sørensen

3 Brice Wembangomo

3 Brede Moe

3 Isak Määttä

3 Andreas Helmersen

2 Kjetil Haug

2 Phillip Zinckernagel

2 Sondre Sørli

2 Nino Zugelj

1 Kasper Høgh