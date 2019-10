Poengdeling mot Ranheim

Ranheim som før denne kampen lå på nedrykksplass var en utfordring man skulle tro Glimt kunne håndtere selv på bortebane, men et hjemmestrekt Ranheim ga gjestene utfordringer.

Selv om gjestene fra Bodø hadde mye ball i første omgang så var det hjemmelaget som hadde sjansene.

Bodø/Glimt hadde en stor sjanse med Håkon Evjen i første omgang, ellers var det Ranheim som kjørte på og fikk både scoring og annulert scoring i første omgang.

Målet kom etter at Ola Solbakken ble spilt ut på høyrekanten og skøyt via hånden til Erlend Dahl Reitan og straffe til hjemmelaget. Bakenga var iskald fra straffemerket og satt ballen mitt i mål, som også ble eneste scoring i første omgang.

Håkon Evjen var noe skeptisk til straffen og sa følgende til Eurosport i pausen.

– Det er vanskelig å se fra min posisjon men jeg synes ikke det ser ut som straffe.

Andre omgang ble ikke noe bedre for Bodø/Glimt, men vi skulle få se scoring fra en innbytter til slutt. Gledelig var det også for Bodø/Glimt at Boniface som egentlig skulle være ute med skade ut sesongen ble friskmeldt til denne kampen, og fikk med det sin debut for Glimt når han kom inn i andreomgang.

Det var uansett en annen innbytter som skulle redde dagen for Glimt. Jens Petter Hauge ble spilt fri på overtid, dro seg innover i 16-meteren og la ballen kontant ned i hjørnet og utlignet for gjestene to minutter på overtid.

Med det endte det 1-1 i Ranheim og lagene deler på poengene.

Neste utfordring for Glimt er Nord-Norge derbyet mot Tromsø som finner sted på Aspmyra neste søndag. Den kampen hører du selvfølgelig direkte på Radio 3.