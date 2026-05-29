Poengdeling i topp mot bunnoppgjøret

Tross Glimt manglet fire av sine stjerner var de store favoritter mot nedrykksplasserte Rosenborg, dessverre kunne Glimt bare ta med seg ett poeng opp nord.

Bodø/Glimt åpnet best og dominerte ballspillet med en ballbesittelse på hele 61% i første omgang.

Like etter åpningen fikk de helgule betalt for strevet da Håkon Evjen fant Kasper Høgh på bakerste stolpe, dansken vant duellen sin og satte ballen inn i det tomme buret til 0-1.

Få minutter senere kom i midlertid utligningen da Islamovic sto best plassert og var heldig etter et skudd falt ned hos han, som han kunne sette inn til 1-1.

Det var også stillingen til pause.

Glimt fortsatte dominansen i andre omgang, men klarte ikke sette sjansene.

Da svei det ekstra mye at Rosenborg i stedet fikk en gratismulighet og en kontring etter timen spilt som de utnyttet og tok ledelsen fullstendig mot spillets gang til 2-1.

Denne gangen var det heldigvis Glimt sin tur til å svare umiddelbart, da de helgule nærmest kopierte scoringen fra første omgang bare at det var Brynhildsen som vant Høgh på bakerste som kunne banke 2-2 inn i et tomt mål.

Glimt presset på for tre poeng, men det ville seg ikke på Lerkendal i dag. Bunnlaget Rosenborg stjal med seg ett poeng mot gulljagende Glimtgutter.

Dermed går de helgule til landslagspause med en uavgjort i bagasjen, og en tredjeplass på tabellen. For første gang på nesten 30 måneder skal Glimt ha en måned fri, når de nå ikke skal spille kamper i juni. Neste kamp for de helgule er mot KFUM den 12. juli, sett at Norge ikke når kvartfinalen i VM vel og merke, da kan Glimt velge å utsette den kampen.

Så nå blir det å følge våre gule helter Patrick Berg, Fredrik Bjørkan og Jens Petter Hauge i VM. Åpningskampen til Norge er natt til 17. juli, med avspark midnatt norsk tid.

Sondre Auklend tok en prat med ANs Stian Høgland etter kampslutt.

Odin Bjørtuft var svært misfornøyd med kampen.

Kjetil Knutsen var heller ikke veldig positiv etter poengdelingen i Trondheim.

Radio 3-børsen:

3: Kasper Høgh

To scoringer i dag fra dansken, er på rett sted til rett tid ved begge anledninger og klarer sette ballen i målet. Blir spennende å se om dette hete salgsobjektet er Glimtspiller etter sommeren også.

2: Odin Bjørtuft

Sterk i midtforsvaret i dag Bjørtuft, vinner sine dueller og stopper overganger ved flere anledninger. RBK-angriperne slet med Bjørtuft i dag, klarte dessverre ikke hindre to baklengsmål selv om han ikke kan klandres for dem.

1: Sondre Auklend

Fikk en tøff utfordring når han måtte bryne seg på plassen til Glimts sikreste kort, Patrick Berg, men løste det godt. God ballfordeler og vinner en del dueller. Godkjent opptreden når han vikarierer i den viktige sentrale midtbaneposisjonen.

Radio 3 børsen går fra år til år og etter dagens kamp er dette stillingen så langt i 2026 sin utgave av Radio 3-børsen:

12 Håkon Evjen

11 Fredrik Sjøvold

10 Nikita Haikin

10 Kasper Høgh

8 Sondre Brunstad Fet

8 Jens Petter Hauge

8 Andreas Helmersen

8 Odin Bjørtuft

5 Patrick Berg

4 Fredrik Bjørkan

3 Jostein Gundersen

2 Ole Didrik Blomberg

2 Anders Klynge

1 Sondre Auklend

1 Haitam Aleesami

1 Ola Brynhildsen

1 Daniel Bassi

1 Isak Määttä