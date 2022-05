Det var duket til skikkelig toppkamp på Aspmyra da Lillestrøm som sesongens eneste ubeseirede lag kom på besøk til den regjernede seriemesteren.

Men toppkamp så det til tider ikke ut som dette var, toppkamp i Norsk-Tippingligaen i såfall. For mye ballmiss og intet mindre en tre ganger skjedde det at Glimtspillere bommet på ballen, forran mer eller mindre åpent mål.

Totalt mot spillets gang var det småfuglene fra Romerike som fikk den første scoringen. Etter en halvtime med Glimtdominans headet kraftspissen Adams gjestene i føringen som også var pauseresultatet.

Bodø/Glimt så ikke ut som de var så fryktelig mye mere tent i andre omgang, men takket være en Islending kan de helgule hvertfall få meg seg noe fra denne kampen.

Glimt hadde et skikkelig hjørnesparkbonanza gjennom kampen i dag, og det var også på cornere Glimt fikk sine store muligheter. Først ved et hjørnespark på første stolpe mot Alfons Sampsted, han headet ballen i hånden på Adams og straffe til de helgule. Dessverre maktet ikke Pellegrino å banke den i mål, etter en flott redning av LSK-keeperen.

Da måtte rett og slett Islendingen gjøre alt selv denne gangen, for etter et nytt hjørnespark på første stolpe headet denne gangen Sampsted ballen over alt og alle og baki nota til 1-1 etter 81. spilte minutt.

Til tross for totalt 17 hjørnespark for hjemmelaget ble det ikke flere scoringer enn det, og det endte med det i poengdeling i toppkampen.

Vi tok en prat med målscorer Alfons Sampsted etter kampslutt. Hør den her:

Neste kamp for de helgule er Slaget om Nord-Norge, den hører du som vanlig på Radio 3 den 16. mai!