Bodø/Glimt er inne i et heftig kampprogram, med toppkamp mot Viking mellom to europakamper i kvalikk til Champions League.

Dermed krever det endringer i Glimtlaget og Kjetil Knutsen gjorde hele seks endringer på laget som startet mot Bialystok i Polen.

Det syntes også at det ikke var et like synkront lag som startet kampen, for de helgule slet voldsomt i første omgang i Stavanger.

Hjemmelaget fikk også ballen i mål i den første omgangen, men målet ble annullert for offside.

Ikke lenge etterpå fikk Viking også straffe, en straffe VAR burde omgjort ettersom det var offisde i situasjonen i forkant. Men der hvor VAR sviktet så var Nikita Haikin på jobb som reddet straffen og sørget for at det var målløst til pause.

Glimttrenerne var åpenbart ikke fornøyd med første omgang og gjorde hele tre bytter i pausen.

Det var også et annet Glimtlag som kom ut i andre omgang, og det tok ikke lang tid før byttene ga resultater.

Fredrik Bjørkan gjorde en enorm prestasjon hvor han dro av en spiller og la et nydelig innlegg mot Håkon Evjen, som stusset ballen vakkert i mål, og Glimt gikk opp i ledelsen bare et kvarter ut i andre omgang.

Det så lenge ut til at det skulle holde seg slik, men mannen som så lenge ut til å bli helt, Bjørkan, gjorde en stygg feilpasning på tampen som kulminerte i utligning to minutter før full tid.

Dermed endte det med poengdeling i toppkampen, og Glimt topper fortsatt tabellen.

Vi er tilbake allerede på tirsdag, da er det returkamp i Champions League-kvalik mot polske Bialystok som du hører direkte på Radio 3.

Radio 3-børsen:

3: Nikita Haikin

Sterk kamp fra Haikin som i stor grad sørger for at Glimt får med seg poeng hjem i dag. Reddet straffe i første omgang. Plages nok med at smultringen og tre poeng røk like før slutt men den kan ikke han klandres for.

2: Håkon Evjen

Evjen leverer en god kamp i Stavanger, bidrar til mange farligheter og dominerer til tider på midten. Header inn 0-1 scoringen litt ut i andre omgang.

1: Fredrik Bjørkan

Kom inn i pausen og sørget umiddelbart for et Glimtlag med mye mer fart. Så lenge ut til å bli den store helten med et vanvittig forarbeid før 0-1. Dessverre rotet han det til med en stygg feilpasning som til slutt endte i 1-1 like før slutt.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Etter dagens kamp ser stillingen slik ut:

23 Patrick Berg

15 Ulrik Saltnes

15 Fredrik Bjørkan

13 Jostein Gundersen

12 Albert Grønbæk

10 Nikita Haikin

9 Jens Petter Hauge

8 Fredrik Sjøvold

7 Håkon Evjen

5 August Mikkelsen

4 Oscar Kapskarmo

3 Adam Sørensen

3 Brice Wembangomo

3 Brede Moe

2 Kjetil Haug

2 Sondre Sørli

2 Nino Zugelj

1 Odin Bjørtuft

1 Andreas Helmersen