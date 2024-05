Poengdeling mot Kåffa

Bodø/Glimt møtte KFUM Oslo for første gang i historien, og tilsynelatende er de like gode.

Vi skal i allefall ikke ta fra KFUM en imponerende kamp mot den regjerende seriemesteren, selv om de helgule nok var noe under pari i dag.

Glimt tok likevel oppskriftsmessig ledelsen selv om det nok noe tid med Albert Grønbæk etter en fantastisk forarbeid av Jens Petter Hauge fem minutter før pause.

Dessverre holdt det ikke inn da KFUM fikk utligne rett før dommeren sendte lagene i garderoben, og selvfølgelig var det Glimt-utleide Petter Nosa Dahl som scorte for gjestene. Det begynner å bli like sikkert som både skatten og døden at glimts utleiesoldater scorer mot de helgule.

I andre omgang var det overraskende nok hovedstadslaget som åpnet best og fikk også uttelling først. Nunez fikk alt for mye rom inne i 16-meteren til Glimt og banket inn 1-2.

Glimt hadde heldigvis mer på lager, og kvarteret før slutt var det nok en gang Jens Petter Hauge som var sentral og fikk satt inn scoring til 2-2.

Det ble med det ene poenget, og skal vi ikke takke Jens Petter for det så skal vi takke Nikita Haikin for en vanvittig redning på 2-2 etter et hjørnespark. Dermed endte det likt mellom Nord-Norges beste lag og hovedstadens beste lag.

Neste kamp for de helgule er allerede på onsdag hjemme på Aspmyra, da kommer Sandefjord på besøk.

Slik oppsummerte Patrick Berg kampen til oss:

Radio 3-børsen:

3: Jens Petter Hauge

En fantastisk assist på 1-0 hvor han får ballen midt på banehalvdelen til KFUM og fosser gjennom før den legges nesten ferdigscoret til Grønbæk. Redder også poeng med 2-2 scoring.

2: Nikita Haikin

Kan også takke Haikin for poeng i dag. Vanvittig redning på 2-2 av sisteskandsen. Liten kommunikasjonsvikt med Gundersen som kanskje kunne forhindret 1-2.

1: Albert Grønbæk

Sender Bodø/Glimt i ledelsen i dag, men ellers en uvanlig usynlig kamp fra dansken. Noe han så klart ikke er alene om da hele Glimts lag leverte under pari i dag.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Etter dagens kamp ser stillingen slik ut:

11 Albert Grønbæk

10 Patrick Berg

9 Fredrik Bjørkan

8 Jostein Gundersen

5 Nikita Haikin

5 Jens Petter Hauge

4 Ulrik Saltnes

3 Adam Sørensen

3 Håkon Evjen

2 Kjetil Haug

2 Brede Moe

2 Sondre Sørli

2 Fredrik Sjøvold

2 August Mikkelsen

2 Nino Zugelj

2 Brice Wembangomo