Poengtap i sluttminuttene igjen

Bodø/Glimt har et enormt overtak mot Kristiansund, med tretten seiere av fjorten mulige mot nordmøringene lå det til rette for en festlørdag for de helgule.

I stedet skulle det for andre uke bli en marerittavslutning og et meget ufortjent poengtap.

Oppskriftsmessig tok Bodø/Glimt ledelsen etter ni minutter med Odin Bjørtuft som scoret med rumpa(!) og sendte de helgule i føringen.

Til tross store sjanser ble det ikke flere scoringer i den første omgangen, og vi gikk til pause med en 0-1 ledelse.

Andre omgang startet brutalt for Glimt ta lagets viktigste spiller Patrick Berg måtte ut med skade ti minutter ut i omgangen, vi får håpe det ikke er noe alvorlig og at kapteinen er tilbake om en uke.

Tross nordlendingene måtte klare seg uten mannen som har spilt alle minuttene så langt i årets Eliteserie fortsatte de dominansen.

Innbytteren Auklend hadde flere store sjander og burde sendt de helgule opp i 0-2 ti minutter før slutt.

I stedet ble vondt til verre for gjestene når Odin Bjørtuft fikk sitt andre gule kort og dermed rødt tre minutter før slutt. Et grisebillig gult kort får vi legge til. Odin Bjørtuft går i en duell midt på banen mot en Kristiansundspiller, er først på ballen med god margin og går ikke spesielt hardt i duellen. Får dermed et utrolig strengt gult kort av dommeren som blir til rødt, og Glimt måtte spille de siste minuttene med en spiller mindre.

Blod på tann fikk også hjemmelaget når det ble lagt til hele syv minutter tillegg.

Glimt så ut som de skulle klare å stå han av, men i det syvende minuttet kom et innlegg som landet på pannen til en av innbytterne og utligningen var et faktum.

For andre kamp på rad raknet det for de helgule i sluttminuttene og poengene glapp. Ett fattig poeng tas med hjem til Bodø og luken til topp er nå så stor at noe seriegull i år kan Glimt se langt etter, nå blir det viktigste å prestere i Europa, samt sikre ny europaplass til neste sesong.

Neste kamp for Bodø/Glimt er hjemme mot Sandefjord om en uke, den hører du også direkte på Radio 3.

Radio 3-børsen:

3: Odin Bjørtuft

Setter ballen inn med skinka etter ni minutter og sender Glimt i føringen til 0-1. Holder unna med Gundersen med solid stopperspill, helt til han får et grisebillig andre gult og dermed rødt kort tre minutter før slutt. Noen vil kanskje si han ble syndebukk av den grunn, men det der var aldri noe rødt kort og dermed ikke noe som vi trekker ned på poengene hans i dag.

2: Fredrik Sjøvold

Leverer solid defensivt sammen med sine forsvarskolleger gjennom stort sett hele kampen. Klarte dessverre ikke hindre utligningen langt ute på overtiden.

1: Jens Petter Hauge

Frisk i dag Hauge, og den eneste av de tre på topp fra start som klarte å utrette noe. Føler nok seg snytt for en assist eller to i dag.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:

21 Ulrik Saltnes

16 Patrick Berg

13 Fredrik Bjørkan

12 Nikita Haikin

8 Jostein Gundersen

7 Håkon Evjen

6 Odin Bjørtuft

6 Fredrik Sjøvold

6 Ole Didrik Blomberg

6 Jens Petter Hauge

4 Sondre Brunstad Fet

4 Kasper Høgh

2 Isak Määttä

2 Haitam Aleesami

2 Villads Nielsen

2 Brede Moe

1 Andreas Helmersen

1 Jeppe Kjær

1 Brice Wembangomo

Kjetil Knutsen var helt enig med Radio 3 sin kommentator at utvisningen på Odin Bjørtuft var av det latterlige slaget, og stilte også spørsmålstegn med at det ble lagt til hele syv minutter. Hør hva han hadde å si etter kampen til Avisa Nordlands Freddy Toresen her, samt hva Patrick Berg hadde å si om skaden sin:

Intervjuene i sin helhet, samt flere reaksjoner finner du på an.no.