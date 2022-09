Poengtap på hjemmebane og utenfor medaljeplass

Det ble ikke noen god avslutning på helga på Aspmyra etter uavgjort mot Haugesund.

Bodø/Glimt var det beste laget, dominerte både ballbesittelse og sjansestatistikken men det ville seg ikke for de helgule i dag.

Etter en målløs førsteomgang var det hjemmelaget som kom best ut i andreomgangen.

Etter bare fire minutter ble Espejord spilt gjennom og fra 12 meters hold curlet han ballen i nota til 1-0.

Dessverre for Glimt tok det bare ti minutter før gjestene svarte og fikk satt utligningen.

Flere mål ble det ikke for Bodø/Glimt som dermed taper to poeng på hjemmebane. Samtidig vinner Rosenborg og sender dermed Glimt ned på en fjerdeplass på tabellen.

Kjetil Knutsen var ikke helt fornøyd etter kampslutt i dag. Dette sa han til oss:

Ulrik Saltnes klarte ikke helt å sette fingeren på hva som ikke fungerte i dag, dette sa han til oss:

Nå er det altså en to ukers pause for Bodø/Glimt da det er landslagspause, neste kamp blir en cupfinale for Bodø/Glimt hvor de møter Lillestrøm på bortebane. Den hører du som vanlig direkte på Radio 3 og du hører også neste europakamp som er borte mot Arsenal direkte fra London her på kanalen.

Radio 3-børsen:

3: Isak Amundsen

Endelig tilbake fra start brønnøyværingen og takket for tilliten med å levere nok en kanonkamp i midtforsvaret. Har blant annet en matchvinnertakling inne i 16-meteren som hindrer scoring mot.

2: Runar Espejord

Har lugget litt for spissen i det siste, og vært noe usynlig i Eliteserien. Hadde et godt innhop mot Zurich hvor han skapte mye og fortsatte der han slapp i dag. Nydelig scoring fikk han også.

1: Patrick Berg

Fortsetter å imponere i Glimtdrakta. Klarte ikke hjelpe laget sitt til tre nye poeng, men kan ikke være mange som har like mange gjenvinninger som Berg etter hans retur til Eliteserien.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Sammenlagtstilling for sesongen 2022 etter denne kampen slik ut:

Amahl Pellegrino 19

Hugo Vetlesen 12

Alfons Sampsted 10

Runar Espejord 9

Isak H. Amundsen 8

Joel Mvuka 7

Ulrik Saltnes 7

Nikita Haikin 5

Patrick Berg 5

Brede M. Moe 4

Victor Boniface 4

Lars-Jørgen Salvesen 4

Brice Wembangomo 3

Kjetil Knutsen 3

Ola Solbakken 3

Albert Grønbæk 3

Elias Hagen 2

Nino Zugelj 2

Marius Høibråten 2

Gilbert Komsoon 1