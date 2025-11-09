Reiste kjærringa med storseier

Etter to strake tap var Bodø/Glimt nødt å vinne på Aspmyra når Bryne kom på besøk, det gjorde de og vel så det.

Det var tydelig at Bryne ikke var nevneverdig interessert i å spille en fotballkamp i Bodø. Før avsparket var tatt la de seg med alle mann i forsvar, og der ble de liggende.

Det gjorde det vanskelig for Glimt å komme til de store sjansene, men etter 17. minutter satt den omsider. Bjørkan fikk ballen innenfor 16-meteren og lurte den forbi Bryne-keeperen til 1-0.

Gjestene fortsatte å legge seg lavt og flere scoringer ble det ikke i første omgang.

Men i andre omgang så kom ketchupeffekten. Det tok litt tid men etter 68. minutter banket Patrick Berg den i hjørnet til 2-0, og etter det var det bare gult på banen.

Bare ett minutt senere landet ballen hos Andreas Helmeresen som gjorde ingen feil og la ballen kontrollert i hjørnet til 3-0.

4-0 sto Sondre Fet for som fikk ballen på hodet og curlet den inn i målet.

Den berømte spileren i kista var det Mathias Jørgensen som fikk æren av å sette inn da han enkelt fra bakerste stolpe satte inn 5-0.

Noe som også Radio 3s ekspertkommentator Elio på fem år tippet stillingen skulle bli før aspark.

Dermed tok Glimt tre viktige poeng før landslagspausen, men er fortsatt avhengig av hjelp fra Fredrikstad eller Vålerenga som må ta poeng mot Viking for å vinne seriegull.

Samtidig må Glimt slå KFUM borte og Fredrikstad hjemme i sine siste to kamper. Spenningen får du som vanlig servert direkte på DIN lokalradio.

Mathias Jørgensen har ikke fått mange minuttene etter han ble hentet til Glimt for en rekordsum tidligere i år. Mot Bryne fikk han noen minutter og takket med scoring hvor han i tillegg delte hyggelige nyheter at han venter barn. Dette sa han til Avisa Nordland etter kampslutt:

En annen som burde ha spilt mer enn han har gjort til nå er Andreas Helmersen, som brukte bare ett minutt og scoret på sitt første touch på ballen etter han kom inn. Dette sa han til ANs Stian Høgland etter kampslutt:

Intervjuene i sin helhet og flere reaksjoner finner du på an.no.

Radio 3-børsen:

3: Sondre Auklend

Tilbake fra start i indreløperposisjon hvor han hører hjemme. Tydelig at her spiller han også sin beste fotball. Er konstant en trussel offensivt og bidrar til flere farligheter. Samtidig som han gjør mange viktige defensive involveringer. God kamp, og bra utvikling for Auklend.

2: Andreas Helmersen

Bodø/Glimts målgarantist som utrolig nok ikke får starte. Kommer inn nok en gang og scorer, hans fjerde scoring på sine fem siste innhopp i tillegg til målgivende.

1: Nikita Haikin

Hvem som helst i forsvarsfireren kunne fått poeng i dag, Bjørkan gjør en kjempekamp med scoring, Bjørtuft solid i midten med flere gode involveringer, men en smultring er til syvende og sist keeperens ære. Så poenger for å holde nullen i dag går til Haikin selv om han ikke ble satt på de store prøvene.

1 Bonuspoeng: Mathias Jørgensen

Vi ser oss i dag nødt å dele ut et bonuspoeng til Jørgensen, som kommer inn og deler babynyhet. Mål pluss babypoeng, det fortjener jo ett børspoeng!

28 Patrick Berg

26 Jens Petter Hauge

23 Ulrik Saltnes

22 Nikita Haikin

20 Odin Bjørtuft

14 Håkon Evjen

13 Fredrik Bjørkan

13 Andreas Helmersen

13 Sondre Auklend

12 Fredrik Sjøvold

10 Haitam Aleesami

9 Ole Didrik Blomberg

9 Kasper Høgh

8 Jostein Gundersen

8 Sondre Brunstad Fet

7 Daniel Bassi

6 Mathias Jørgensen

3 Villads Nielsen

3 Ola Brynhildsen

2 Isak Määttä

2 Brede Moe

1 Jeppe Kjær

1 Brice Wembangomo