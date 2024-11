Rykket opp på første forsøk

Etter en dramatikk av de sjeldne hvor det ble avgjort til slutt på straffespark er det klart, Bodø/Glimt kvinner rykker opp på første forsøk og skal spille Toppserien 2025!

Etter 0-0 i første oppgjør på bortebane mot Åsane var det alt å spille for i Bodø på Aspmyra.

Likevel fikk Glimtkvinnene en tøff start på hjemmekampene da gjestene fra Bergen gikk opp til 0-1 etter bare fem minutter spilt.

Glimt slet voldsomt i første omgang og var egentlig heldige, og må takke sisteskandsen Aubrei Corder, for at de ikke lå under mer til pause.

Men de helgule hadde en god periode i slutten av første omgang, og etter noe som nok var noen velvalgte ord fra trenerne Cato Hansen og Stian Theting i pausen var det et påskrudd Glimtlag som kom ut i andre omgang.

Etter syv minutter var Gerd Johansen nært å curle ballen i lengste, men den gikk like over og det ble utspark til gjestene. Et utspark de rotet det fullstendig til på, og en våken Cecilie Falch vant ballen innenfor motstanders 16-meter og banket ballen i mål til 1-1.

Store sjanser var det til begge lag hvor blant annet hjemmelaget hadde en i stolpen, og gjestene en i tverrliggeren, men flere scoringen ble det ikke hverken i ordinær tid eller i ekstraomgangene.

Dermed skulle det hele avgjøres på straffer.

De helgule fikk en drømmestart da Corder reddet den første straffen. Innbytter Lise Dissing fulgte opp og banket ballen i mål til fordel Bodø/Glimt.

Åsane scoret på sin neste straffe, før Kristina Brudvik satt den inn for Glimt igjen. Etter det handlet det om en dame, Aubrei Corder!

Ikke bare en gang til, men to ganger til reddet hun straffene til Åsane, og da Andrea Holmstrøm satt Glimt sin tredje i mellom disse var det klart. Bodø/Glimt kvinner vinner sterke 3-1 på straffer etter tre strafferedninger og skal spille i Toppserien 2025!

Vi tok en prat med keeperhelten etter kampsplutt. Dette sa en ekstatisk Aubrei Corder til oss mens feiringen pågikk for fullt:

Cecilie Falch har vært med på hele reisen etter mange år i Grand og så til Bodø/Glimt kvinner og opprykk. Hun kronet reisen med å score Glimt sitt mål i ordinær tid. Dette sa hun til oss etter kampslutt: