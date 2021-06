Så kom storseieren

Etter en del sliteseire, uavgjort og tap for Bodø/Glimt løsnet det endelig litt mot Mjøndalen. Mot Strømsgodset tok det helt av for de helgule som stelte i stand et aldri så lite målkalas i en kunsende seier.

For det tok ikke lang tid før hjemmelaget startet scoringsfesten, allerede etter 6 minutter satt Saltnes ballen i målet før samme mann 10 minutter senere doblet ledelsen. Før pause hev både Ola Solbakken og topscoreren Erik Botheim seg på scorerlisten og 4-0 til pause.

Etter en noe treg start på andreomgangen fortsatte målkalaset for Bodø/Glimt. Hugo Vetlesen var først ut på scoringslista i andre omgang før Strømsgodset fikk en redusering.

Glimt var riktig nok ikke ferdige der for i sluttminuttene kom det enda noen nye scoringer fra de helgule. Lasse Nordås og Aksel Lindahl fikk begge sine første scoringer for klubben, noe som fastslo resultatet til vanvittige 7-2 på Aspmyra etter et trøstemål på tampen fra gjestene.

Lasse Nordås fikk sin første scoring i Glimtdrakt. Dette sa han etter kampen:

Kjetil Knutsen var godt fornøyd med å se både gamle og nye spillere prestere. Samtidig kom han med et stikk til den Polske Champions League motstanderen. Hør hva han sa her:

Neste kamp for Bodø/Glimt er allerede på søndag mot Vålerenga. Den hører du også direkte her på kanalen.