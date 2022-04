Så tok eventyret slutt

Europaeventyret for Bodø/Glimt endte dessverre med et brak i Roma. Men for en reise det var!

Det ble hele 4-0 til italienerne, og Italia fortsetter med det å være stoppestedet til Bodø/Glimt i europeiske turneringer. Tidligere har Glimt blant annet blitt slått ut av AC Milan i 2020-sesongen og Sampdoria i 94/95, i tillegg ble de helgule sendt hjem av Inter fra Europa i 1977.

Men ingen av de sesongen kan måle seg med denne hvor altså Glimt tok seg helt til kvartfinale i Uefa Europa Conference League. 20 kamper ble det, de fleste endte med seier, og imponerende nok vant de helgule 9 av 10 hjemmekamper.

Men alt godt kommer til en ende, og Roma fikk sin revansje og sendte Glimt hjem med 5-2 sammenlagt. Men, la oss aldri glemme at italienerne med slue Mourinho i spissen ble nødt til å jukse seg videre ved å få Kjetil Knutsen utestengt før returoppgjøret. La det alltid stå i historiebøkerne at portugiseren fryktet treneren til Glimt så mye, at han måtte ty til vold for å slippe å møte han igjen.

Det er imidlertid ikke lenge til Glimt er tilbake i Europa. Allerede i juli starter kvalifisering til neste sesongs Champions League.

Neste kamp for de helgule er hjemme på Aspmyra 2. påskedag. Den hører du som vanlig direkte på Radio 3 Bodø.