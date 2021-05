Seier etter ny Botheim-scoring

Bodø/Glimt fortsetter å være helt uslåelige på hjemmebane og vant nok en gang på Aspmyra, det er nå over to år siden Glimt tapte hjemme.

At Haugesund skulle gjøre noe med den statistikken var det aldri stor fare for. Til tross for at det tok en halvtime før første scoring kom hadde de helgule kontroll på kampen hele veien.

Selvfølgelig var det også målkongen Erik Botheim som satt inn 1-0 scoringen til Glimt. Oslo-gutten har nå scoret i fem av fem kamper for Glimt.

Det lå an til å bli en skikkelig nervebitter mot sluttminuttene, men heldigvis for de helgule sin del og for alle med dårlig hjerte kom Ola Solbakken til unnsetning og avgjorde med 2-0 ett minutt før full tid.

Patrick Berg mente det var en kjedelig kamp, men var godt fornøyd med ny hjemmeseier. Dette sa han til Radio 3 etter kampslutt.

Kjetil Knutsen mente det er helt sinnsykt at Glimt har gått over to år uten tap hjemme, hør hva han hadde å si her:

Neste kamp for de helgule er borte mot Odd på søndag. Den hører du direkte på Radio 3 Bodø.