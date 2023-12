Sikret avansement i Europa

Oppgaven var enkel for Bodø/Glimt foran siste hjemmekamp i Europa dette kalenderåret, seier ville gi avansement for tredje sesong på rad.

Det virket det som Glimt også ville, tross Lugano gikk ut offensivt var det Glimt som tok initiativet.

Det lot vente på seg men fem minutter før pause fikk Pellegrino en fantastisk ball av Wembangomo, som han gjorde ingen feil med og satte ballen utakbart inn bak keeper til 1-0. Det var også stillingen til pause.

Glimt ville mest, også i andre omgang og satte inn både to og tre null, signert henholdsvis Sondre Fet og Patrick Berg.

Lugano meldte seg litt på og fikk en redusering, men da svarte Glimt og satte inn 4-1 med Pellegrino.

Gjestene fra Sveits reduserte nok en gang før spikeren ble satt i kista av Oskar Kapskarmo tre minutter for slutt og de helgule vinner med det hele 5-2.

Dermed er Bodø/Glimt videre til sluttspill for tredje år på rad. Om det blir første eller andreplass avgjøres i Belgia 14. desember da Glimt og Club Brugge skal gjøre opp om de to plassene. De helgule må vinne med minst to mål for å ta førsteplassen.

Forskjellen på første og andreplass er at andreplassen må gjennom en play off hvor de møter en tredjeplass fra Europa League gruppespillet, før en eventuell 8-deltsfinale i Conference League.

Sondre Fet storspilte mot Sveitserne og kunne notere seg for både scoring og målgivende. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Julian Faye Lund leverte nok en gang varene mellom stengene. To baklengsmål la ikke noe demper på sisteskandsen som var fornøyd med å ha sikret avansement. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Sondre Fet

Var ikke helt fornøyd med egen prestasjon sunnmøringen, men leverte både scoring og målgivende så da synes vi han er noe streng med seg selv. Bidrar mye i begge retninger og er en viktig bidragsyter til at det blir tre poeng i dag.

2: Amahl Pellegrino

To nye scoringer på Pelle i dag, ønsker å være toppscorer både i Europa og i Norge virker det som. Kunne fort blitt noen scoringer til hvis han hadde fått ballen da han sto plassert rett.

1: Julian Faye Lund

Etter en tøff bortekamp for noen dager siden storspilte sisteskandsen i dag. Gjør noen meget viktige redninger mens kampen fortsatt står å vipper både på 0-0 og 1-0. Kunne endt annerledes i dag hvis ikke han hadde vært våken ved flere anledninger. Slipper inn to når seieren er mer eller mindre sikret, likevel en god kamp av Julian i dag.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Stillingen sammenlagt for sesongen 2023 etter denne kampen slik ut:

Amahl Pellegrino 23

Faris Pemi 22

Albert Grønbæk 19

Patrick Berg 17

Odin Bjørtuft 14

Ulrik Saltnes 12

Nikita Haikin 11

Adam Sørensen 9

Brede Moe 7

Nino Zugelj 7

Fredrik Bjørkan 7

Brice Wembangomo 7

Hugo Vetlesen 6

Tobias Gulliksen 6

Sondre Sørli 5

Marius Lode 3

Oscar Kapskarmo 3

Magnus Brøndbo 3

Sondre Brunstad Fet 3

Joel Mvuka 2

Runar Espejord 2

Julian Faye Lund 2