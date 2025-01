Sikret europeisk sluttspill for fjerde året på rad

Bodø/Glimt og Europa begynner å bli en skikkelig suksesshistorie, nå skal de helgule ut i nok et sluttspill denne våren.

For etter en overbevisende 3-1 seier over Maccabi Tel Aviv er Glimt nå matematisk sikret sluttspill. Om det blir direkte til 8-deltsfinale i mars, eller play off i februar først gjenstår å se etter siste kamp mot Nice skal spilles om en uke.

Til tross for at de helgule tok initiativ i kampen og var det beste laget var det gjestene som mot spillets gang tok ledelsen, etter 11. minutter sov Glimtforsvaret litt og Maccabi tok ledelsen.

Glimt fortsatte dominansen og etter 39. minutter fikk de betalt. Patrick Berg ladet kanonen og sendte et knallhardt frispark som landet rett på pannebrasken til Høgh og inn til 1-1 som også var pauseresultatet.

De helgule fortsatte der de slapp i andre omgang og det tok ikke lange tiden før kampen var snudd.

Etter timen spilt valgte Jostein Gundersen å varte opp med tidenes raid, og serverte Håkon Evjen som alene med keeper satte inn 2-1.

Noen få minutter senere kom Jens Petter Hauge inn, vingen gikk rett opp i angrep og sendte et innlegg i hånden til en Maccabi-spiller, og dommere pekte på straffemerket.

Kasper Høgh satt ballen bestemt i mål og stillingen var plutselig 3-1.

Etter det døde kampen litt ut, og Bodø/Glimt fikk kontrollert inn tre nye poeng, og dermed sikret sluttspill i Europa.

Patrick Berg ble kåret til Bodø/Glimts beste spiller i 2024 av Radio 3, han startet 2025 med målgivende og tre poeng. Dette hadde han å si til oss etter kampslutt:

Jostein Gundersen har til vane å være på Aspmyra i januar, i fjor var han her i januar for å signere, mens i år var det for å spille en tidlig tellende kamp. Også han leverte en strålende målgivende, dette sa han til oss etter kampslutt:

Neste kamp for de helgule er altså den avgjørende seriespillkampen borte mot Nice torsdag 30. januar, den hører du direkte på Radio 3 fra den franske rivieraen.

Radio 3-børsen:

3: Patrick Berg

Kåret til Bodø/Glimts beste spiller av Radio 3 i fjorårets børs, og ser ut som han ønsker å gjenskape bragden denne sesongen. Stabil i dag, og styrer midten mot et lavtliggende Maccabi. Knallhardt ferdigscoret frispark som utligner for Glimt. Høgh erkjente i pausen den kjentes godt.

2: Jostein Gundersen

Får ikke allverden å jobbe med i dag defensivt Bjørtuft og Gundersen, men må jobbe en del med ball og finne åpninger. Sover litt på 0-1, men gjør så til de grader opp for seg. På et tidspunkt Glimt stanger tar han sakene i egne hender, jobber seg forbi nesten hele Maccabi-laget og serverer Evjen på blank gåll, som sender Glimt i føringen. Viktig bidrag som sørger for at Glimt får med seg tre poeng i dag.

1: Håkon Evjen

Det ble mye ballbesittelse i dag, og da handler det om å finne åpninger og skape sjanser. Evjen blir et konstant uromoment på midten og sørger for flere farligheter. Litt rustent på han som resten av laget i første omgang, men klarer å skaffe en del skumle muligheter. Iskald alene med keeper når han setter inn 2-1 i andre omgang.



Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og siden dette var årets første kamp ser stillingen foreløpig slik ut:

3 Patrick Berg

2 Jostein Gundersen

1 Håkon Evjen

Tidligere vinnere av Radio 3-børsen:

2024: Patrick Berg 36p

2023: Amahl Pellegrino 24p

2022: Amahl Pellegrino 27p