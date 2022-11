Sikret medalje i en spinnvill fotballkamp

Oppskriften var enkel for Bodø/Glimt, seier i dag ville sikre top tre og medalje for fjerde året på rad for Bodø/Glimt.

Men like enkelt skulle det ikke vise seg å bli for to ganger klarte gjestene fra Stavanger å svare Glimt, og også klarte de gå opp i en to-målsledelse i andre omgang.

To målsledelse til tross, Bodø/Glimt ga seg aldri. Et historisk comeback måtte til og det var akkurat det de helgule leverte.

For med 20 minutter igjen så det helsvart ut, men først etter scoring av Espejord, så Grønbæk før til slutt en kunstscoring av Vetlesen fullførte Glimt tidenes comeback på Aspmyra og vant 5-4.

Det gjør altså at Glimt er sikret minst tredjeplass, gjør de helgule jobben i siste serierunde borte mot Strømsgodset om en uke blir det nytt sølv i Bodø.

Den begivenheten hører du forøvrig direkte på Radio 3 fra Drammen.

Hugo Vetlesen leverte kanskje sin vakreste og viktigste scoring i karrieren på en gang i sluttminuttene. Dette sa han etter kapslutt:

Kjetil Knutsen var forståelig nok fornøyd etter kampslutt, men foretrekker 5-0 seiere over slike nervedramaer. Dette sa han til oss:

Radio 3-børsen:

3: Hugo Vetlesen

Altså den siste scoringen der bør jo ene og alene kvalifisere til doble poeng på børsen. Vanvittig scoring og vanvittig kamp. Pådro seg dessverre gult og mister sesongavslutningen. Det er synd for dagens tomålsscorer er i sitt livs form og vi kunne trengt han for å sikre sølvet om en uke!

2: Runar Espejord

Scoret den utrolige viktige 3-4 scoringen som ble starten på comebacket til Bodø/Glimt. Etter å ha slitt litt med å være oppspillspunkt mot forsvarerne og sjeldent klart å behold ball i laget var han god der i dag. Utallige ganger bryster han ballen ned til medspillere når han får ballen på topp og bidrar med det til å skape farlige sjanser.

1: Amahl Pellegrino

Eliteseriens toppscorer skal med på listen i dag og. Mål og assist på Pelle i dag, en viktig brikke Glimt bare må få forlenget kontrakten med så fort som mulig.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Sammenlagtstilling for sesongen 2022 etter denne kampen slik ut:

Amahl Pellegrino 26

Hugo Vetlesen 21

Alfons Sampsted 14

Runar Espejord 13

Nikita Haikin 10

Isak H. Amundsen 8

Ulrik Saltnes 8

Joel Mvuka 7

Ola Solbakken 7

Albert Grønbæk 6

Patrick Berg 5

Nino Zugelj 5

Brede M. Moe 4

Victor Boniface 4

Lars-Jørgen Salvesen 4

Marius Lode 4

Brice Wembangomo 3

Kjetil Knutsen 3

Elias Hagen 2

Marius Høibråten 2

Japhet Sery Larsen 1

Gilbert Komsoon 1