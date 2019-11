Sikret medalje og europaspill

Med seier mot Kristiansund hjemme ville Bodø/Glimt nærmest sikre seg medalje, med rette resultater i andre kamper kunne de til og med feire medalje.

Det ble bare en halvveis feiring for Glimt som knuste Kristiansund 3-0 på hjemmebane. Fra Stavanger fikk Glimt samtidig god hjelp av Viking som gjorde at de helgule er sikret medalje da det nå er matematisk umulig for RBK å ta igjen Glimt.

Det var dessverre ikke like mye hjelp å få fra Tromsø som tapte 2-1 i Skien og med det blir det en kamp mellom Odd og Glimt siste serierunde før det blir avgjort hvilken medalje Glimt får, men medalje det får de.

Glimt startet best og var det klart beste laget i førsteomgang, men det sto likevel 0-0 til pause etter at begge lag burde fått straffespark i løpet av førsteomgangen.

I andre omgang gikk derimot det meste veien for hjemmelaget. Først en nydelig pasning fra Ulrik Saltnes til Håkon Evjen som satt ballen iskaldt i mål og tok dermed et verdig farvel med Aspmyra for denne gang da dette var hans siste hjemmekamp før han setter kursen mot Nederland.

Mannen som la til rette på 1-0 fikk avslutte selv da Glimt doblet ledelsen noen minutter senere. Saltnes satt ballen også iskaldt i mål etter han fikk en god pasning fra Marius Lode som sprang helt fra egen banehalvdel før han spilte målscoreren gjennom.

Tredjemålet kom på overtid og det var av det akrobatiske slaget hvor Erlend Dahl Reitan, som også spilte sin siste hjemmekamp for denne gang, hoppet opp og karatesparket ballen via tverligger og inn i mål til 3-0.

– Vi ønsker å beholde Erlend og han har utviklet seg hos oss, men det er opp til Rosenborg, sa Kjetil Knutsen til Radio 3 etter kampslutt.

Neste og siste kamp for Bodø/Glimt er kampen hvor det skal avgjøres om det blir sølv eller bronsje på Glimt, Nordlendingene trenger bare uavgjort borte mot Molde for å sikre sølv. Kampen hører du direkte på Radio 3 fra Aker Stadion.

Hør intervju mer Kjetil Knutsen og Ulrik Saltnes her: