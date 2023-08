Sikret seg drømmeutgangspunktet

Lite visste vi om Armensk fotball før avspark, men nå vet vi i det minste at laget som endte som nummer to i Norge forrige sesong er bedre enn laget som endte som nummer to i Armenia.

For det hersket liten tvil da den Moldovske dommeren blåste kampen i gang at Glimt var det beste laget.

De helgule tok umiddelbart kommandoen og det betalte seg med scoring etter allerede fem minutter signert Albert Grønbæk som bokstavelig talt danset seg gjennom Pyunik-forsvaret og satt inn 1-0.

Like etter halvtimen var passert doblet Glimt ledelsen, Pellegrino ble nydelig spilt i bakrommet og la ballen perfekt til Faris Pemi som enkelt kunne sette ballen i et åpent mål til 2-0.

Det var også resultatet til pause, men andre omgangen var ikke mer enn et lite kvarter lang da Glimt scoret igjen.

Denne gangen fikk Pellegrino som serverte på 2-0 æren av å sette inn sitt eget da han fikk en flott ball av hjemmedebutant Tobias Gulliksen og banket inn 3-0 som ble sluttresultatet.

Med det sikret Glimt seg et godt utgangspunkt før returen i Armenia om en uke.

Kjetil Knutsen sa seg ikke enig at det var et drømmeutgangspunkt, men et godt utgangspunkt mente han det var. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Debutant Tobias Gulliksen og stobberbauta Brede Moe hadde følgende å si etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Albert Grønbæk

Ny trepoenger for dansken som stadig viser seg å være bokstavelig talt gull verdt for Glimt! Makan til scoring da han danset seg gjennom Armenerne og satte inn 1-0.

2: Brede Moe

Smultring gjør susen, stoppersjef Brede Moe og kompani fikk kanskje ikke så alt for mye å bryne seg på i dag, men håndterte det de fikk mesterlig.

1: Tobias Gulliksen

Godkjent hjemmedebut av den nye storsigneringen. Målgivende og skapte en del trussel i uvant posisjon. Sier selv etter kampen at han trives godt i gult, vi gleder oss til å se mer av han!

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Stillingen sammenlagt for sesongen 2023 etter denne kampen slik ut:

Albert Grønbæk 16

Amahl Pellegrino 13

Faris Pemi 11

Odin Bjørtuft 10

Patrick Berg 9

Hugo Vetlesen 6

Adam Sørensen 6

Ulrik Saltnes 6

Nino Zugelj 4

Brede Moe 4

Brice Wembangomo 3

Nikita Haikin 3

Fredrik Bjørkan 2

Joel Mvuka 2

Runar Espejord 2

Marius Lode 2

Tobias Gulliksen 1