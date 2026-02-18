Det var ingen lett oppgave som ventet Bodø/Glimt da et Inter i kjempeform og som ligger på tabelltopp i Italia kom til Bodø.

Men som Glimt har vist en rekke ganger før, på Aspmyra kan vi slå hvem som helst.

De helgule startet best og fikk uttellingen etter 20. minutter med et vakkert spill som endte hos Sondre Fet som banket ballen i mål og sendte Aspmyra til himmels. Sunnmøringen hadde mer enn mål å feire og gjorde den klassiske ballen under drakten feiringen for å indikere at det er barn på vei i familien Fet.

Gleden varte ikke så alt for lenge, ti minutter senere kom utligningen da Esposito fikk ballen noe heldig ned på kort hold, og satte inn 1-1, som også var resultatet til pause.

Inter åpnet andreomgang best, men som Glimt har vist uttallige ganger tidligere, i Bodø er det Glimt som er best.

Like etter timen fikk vi se god gammeldags Glimtfotball og kontring i verdensklasse hvor Høgh uselvisk spilte ballen til Hauge som banket ballen utakbart bak Sommer til 2-1.

Kasper Høgh var ikke ferdig, og bare tre minutter senere var det han som fikk en uegoistisk pasning denne gang fra Blomberg hvor han satte inn 3-1 bak en utspilt Sommer.

Inter presset på for en redusering men Bodø/Glimt sto han av, og sikret seg et fantastisk utgangspunkt før returen på San Siro tirsdag neste uke.

Den kampen hører du som vanlig direkte på DIN lokalradio, forhåpentligvis med like mye glede som denne.

Jens Petter Hauge og Sondre Fet var blant Glimtspillerne som møtte i pressesonen etter kampslutt. Dette hadde de å si etter bragden:

Radio 3-børsen:

3: Kasper Høgh

Dansken fortsetter storformen han har funnet i 2026. To målgivende og kroner det med scoring som gir Bodø/Glimt et solid håp om avansement. Danmark skal spille kvalik til VM i vår, Høgh, bør være i den landslagsdiskusjonen nå!

2: Jens Petter Hauge

The big game player. Klart han skal score i en slik kamp, og for en kanonscoring også! Er i tillegg reggisør på 3-1 og delaktig på 1-0.

1: Håkon Evjen

Viser en vanvittig defensivt styrke gjennom kampen i dag og gjør mange viktige gjenvinninger. Er også en offensiv styrke med flere gode tofotsfinter hvor han skaper rom og setter opp kantene.

Radio 3 børsen går som kjent fra år til år og siden dette var årets tredje kamp er dette stillingen så langt i 2026 sin utgave av Radio 3-børsen:

6 Kasper Høgh

5 Jens Petter Hauge

3 Fredrik Sjøvold

2 Odin Bjørtuft

1 Håkon Evjen

1 Ole Didrik Blomberg