Sikret seg kjempeutgangspunkt

Det ble nok en storseier på hjemmebanen. Denne gangen var det Zalgiris som fikk kjenne på de gules vrede.

Det var ventet en jevn affære da Glimt tok i mot Zalgiris for tredje året på rad. Begge de tidligere årene disse lagene har møttes har det vært tette kamper, men det skulle ikke Glimt ha noe av denne gang.

De helgule er i kjempeform på hjemmebane etter henholdsvis 5-0 mot Jerv og 8-0 mot Linfield de to siste. Mot Zalgiris ble det altså ny 5-0 seier og gir de gule heltene totalt 18-0 de siste tre hjemmekampene. Utrolige tall.

Det ble også et historisk øyeblikk da Glimt satt inn sitt første. Det ble første gang VAR ble brukt på Aspmyra, Pellegrino ble felt inne i boksen, dommeren lot først spillet gå før han fikk beskjed om å se reprise på VAR-skjermen. Dommen var klar og Bodø/Glimt fikk straffe som Vetlesen satt i mål.

Det ble også scoringer fra Pellegrino, Høibråten, Espejord og debutant Lars-Jørgen Salvesen.

Lars-Jørgen Salvesen fikk debut fra start mot Zalgiris. Han takket for tilliten med sin første scoring for de helgule. Dette sa ha til oss etter kampslutt:

Kjetil Knutsen erkjenner at Glimt er på god vei videre i Europa etter brakseieren, men legger til det viktigste mot returen blir å ta med seg god læring. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Lars-Jørgen Salvesen

Drømmedebut med scoring for Glimts nye spiss. Men det er presspillet han fortjener mest skryt for i dag. Løper konstant nærmest uten stopp til han ble byttet ut. Vi er ikke mer freidig enn at vi gir han en 3 poenger i hans første kamp i gult.

2: Joel Mvuka

Helt enorm til tider i dag, de dribleradiene han blar fram er det Messi-klasse over. Føler nok dog i dag at han burde hatt seg en scoring og er nok derav litt skuffet selv.

1: Amahl Pellegrino

Her hadde vi litt lyst å gi VAR et poeng for å skaffe straffe til Glimt i dag. Men siden det ikke går får vi heller gi poenget til mannen som sørget for straffen. Scoret like gjerne selv like etter. Nok en god kamp fra toppscoreren.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Sammenlagtstilling for sesongen 2022 etter denne kampen slik ut:

Amahl Pellegrino 15

Alfons Sampsted 10

Runar Espejord 7

Joel Mvuka 7

Nikita Haikin 5

Brede M. Moe 4

Victor Boniface 4

Ulrik Saltnes 4

Brice Wembangomo 3

Kjetil Knutsen 3

Ola Solbakken 3

Hugo Vetlesen 3

Lars-Jørgen Salvesen 3

Isak H. Amundsen 2

Elias Hagen 2

Gilbert Komsoon 1

Marius Høibråten 1