Siste nytt fra London

Vi er på plass i London og skal kommentere semifinalen i Europa League mellom Tottenham – Bodø/Glimt direkte fra Tottenham Hotspur Stadium.

Før den tid tar vi tempen på byen og gir deg siste nytt før avspark. Vi legger ut innslag i denne artikkelen.

Dagen før dagen holdt Bodø/Glimt pressekonferanse på stadionen til Premier League-laget, her stilte Jostein Gundersen og Kjetil Knutsen.

Gundersen gledet seg til utfordringen som ventet, og snakket om hvordan laget forbereder seg til en slik oppgave.

Kjetil Knutsen er også klar for oppgaven som venter, og erkjenner dette er stort for ikke bare Glimt men også for han selv.

Han snakket også om hva de kunne ta med seg fra sist de var i England ta de møtte Manchester United.

Vi sendte direkte fra Tottenham Hotspur Stadium da Glimt gjorde sine siste forberedelser før det braker løs torsdags kveld.

Her kan du se direktesendingen vår i fra treningen på stadion.