Sjansesløseri sørget for poengtap i Trondheim

Bodø/Glimt hadde sjansen til å vinne to av to mot Rosenborg for kun andre gang i historien, den sjansen sløste de vekk.

For det var ingen tvil om hvem som tok initiativet i kampen, det var de helgule som gikk rett i strupen på trønderne.

Uttellingen kom ganske raskt også for Glimt som etter et innlegg fra Bassi endte opp hos Jens Petter Hauge som sendte de helgule til himmels etter bare seks minutter.

Bodø/Glimt fortsatte dominansen i første omgang og hadde flere enorme sjanser til å øke ledelesen ytterligere.

Men ballen ville ikke inn i mål, og mye skyldtes tunge ryggsekker hos avslutterne som stadig sendte ballen over målet.

Glimt ledet halvveis men når det ene laget ikke setter sine sjanser åpner det opp for motstanderen.

Kvarteret før slutt kom hjemmelaget ned langs høyresiden, etter et hardt innlegg slått inn mot mål skulle Aleesami klarere, i stedet for å klarere sendte han ballen ellegant over egen keeper og inn til 1-1.

Etter dette var det Rosenborg som var nærmest å ta ledelsen, men Glimt og Haikin sto han av, og tar med seg ett poeng hjem til Bodø. Det sørger for at de helgule fortsatt er på tabelltopp også etter denne runden.

Radio 3-børsen:

3: Jens Petter Hauge

Frisk kamp av Hauge som nok en gang scorer et viktig mål for Bodø/Glimt. Er på rett sted til rett tid når ballen havner rett i beina på hand og han enkelt kan sette inn 1-0 til Bodø/Glimt. Spilte flere gode baller inn mot mål etter dette, men sjansesløseri gjør at han ikke fikk fler målpoeng.

2: Sondre Brunstad Fet

Nok en gang en god kamp av Fet, som viser at til tross for mye skader er indreløperposisjonen en posisjon Glimt har virkelig god dekning på. Kjemper som vanlig som en duracellkanin full av energi gjennom hele kampen.

1: Nikita Haikin

Nok en gang varter Haikin opp med noen matchvinner-redninger. Fullstendig utspilt av egen midtstopper på 1-1, ellers gjør han to svært gode redninger fra Ceide der siste er på overtid og bidrar til at ett poeng blir med hjem til Bodø.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:

23 Ulrik Saltnes

20 Patrick Berg

20 Nikita Haikin

20 Jens Petter Hauge

14 Håkon Evjen

13 Fredrik Bjørkan

12 Odin Bjørtuft

9 Haitam Aleesami

9 Kasper Høgh

8 Jostein Gundersen

8 Sondre Brunstad Fet

7 Daniel Bassi

6 Fredrik Sjøvold

6 Ole Didrik Blomberg

5 Sondre Auklend

5 Mathias Jørgensen

3 Villads Nielsen

3 Ola Brynhildsen

2 Isak Määttä

2 Brede Moe

1 Andreas Helmersen

1 Jeppe Kjær

1 Brice Wembangomo

