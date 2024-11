Sjokktap på Aspmyra

Bodø/Glimt var store favoritter før møtet med Qarabag fra Aserbajdsjan, men dette skulle bli kvelden hvor alt gikk galt for Glimt.

Til tross for at de helgule tok initiativ i kampen og åpnet best så var det gjestene fra langveisfra som scoret først. 22. minutter var spilt når Bayramov utnyttet en forsvarsfeil og satte inn en kremscoring for gjestene.

Bodø/Glimt gav i midlertid ikke opp, og fire minutter før pause kom svaret. En corner fra Zinckernagel landet hos Saltnes på første stolpe, som stusset den på bakerste. Der sto kaptein Patrick Berg og banket inn utligningen, som også sto til pause med 1-1.

Glimt hadde enorme sjanser i andre omgang, og det er mildt sagt utrolig hvordan ballen ikke gikk i mål for de gule heltene. Men som poengtert innledningsvis var dette kvelden alt gikk galt. For oss i Radio 3 gikk det til skeis med sendingen da vi mistet signalet til studio på grunn av internettfeil i bygningen vi har studio.

For Glimt sin del ville altså ingenting inn og der hvor hjemmelaget sløste med sjansene utnyttet gjestene det til det fulle. Etter 69. minutter satt den i mål nok en gang, denne gangen fra Zoubir og også det som kan kategoriseres som en pen scoring.

Flere scoringer ble det ikke og dermed går Glimt på sitt første tap for sesongen i Europa League og står fortsatt med sju poeng etter nå fire spilte kamper med 2 seire, 1 uavgjort og 1 tap. De helgule faller også litt på tabellen men ligger fortsatt i sonen som gir play-off kamper etter seriespillet.

Med dette tapet er Glimt nå inne i en småstygg periode med kun en seier, to tap og tre uavgjort de siste seks kampene.

Den gode nyheten er at dette kan allerede pyntes på førstkommende søndag når Fredrikstad står på motsatt banehalvdel i det som blir et viktig eliteseriekamp for nordlendingene. Neste europakamp for Glimt er borte mot Manchester United på Old Trafford.

Radio 3-børsen:

3: Patrick Berg

Lite som stemte for et tamt Glimtlag i dag, så da får vi gi poeng der vi kan og scoring blir nok til tre poeng i dag for Patrick Berg.

2: Villads Nielsen

Kan ikke klandres for noen av scoringene, men ble i likhet med resten av laget noen hakk for små i dag.



1: Andreas Helmersen

Fordi.. Hvem andre fortjener poeng etter et slikt tap? Helmersen kommer inn på overtida, får egentlig et sympatipoeng her fordi vi mener han burde kommet inn tidligere. På tide å spille med en spiss som spiss, Kjetil.



Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Etter dagens kamp ser stillingen slik ut:

29 Patrick Berg

25 Nikita Haikin

22 Jostein Gundersen

21 Jens Petter Hauge

20 Fredrik Bjørkan

17 Ulrik Saltnes

12 Albert Grønbæk

10 Fredrik Sjøvold

9 Håkon Evjen

8 Villads Nielsen

7 Sondre Brunstad Fet

6 Odin Bjørtuft

5 August Mikkelsen

4 Oscar Kapskarmo

4 Andreas Helmersen

3 Adam Sørensen

3 Brice Wembangomo

3 Brede Moe

3 Isak Määttä

3 Phillip Zinckernagel

2 Kjetil Haug

2 Sondre Sørli

2 Nino Zugelj

1 Omar Elabdellaoui

1 Kasper Høgh

Reaksjoner kommer her.