Sju poengs luke!

Bodø/Glimt imponerte ingen etter seieren om Sandefjord, men burde heller sende en stor takk til Drammen etter en fotballrunde hvor mer eller mindre alt gikk Glimt sin vei.

For Bodø/Glimt sin del var det forventet tre nye poeng mot Sandefjord, et lag Glimt ofte spiller jevnt mot og i dag ble inget unntak. Sandefjord er også ett av kun tre lag som har vunnet over Glimt i år, men de helgule fikk sin revansje i grisværet på Aspmyra.

For etter 0-0 til pause våknet samme mann som han gjorde i Molde for noen dager siden. Med en nesten kopi av 1-0 scoringen i Rosenes by ble han nok en gang servert innenfor 16-meteren, denne gangen av Pellegrino bredsidet han ballen i mål.

Det ble den eneste scoringen i dag på Aspmyra, men ekstra gledelig var det at Strømsgodset banket Molde 6-0 i Drammen og med det har Glimt en 7 poengs luke med 15 poeng igjen å spille om.

Neste kamp for de helgule er på torsdag mot Roma i Italia. Den hører du her på Radio 3 Bodø direkte fra Stadio Olimpico.