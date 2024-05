Skaffet seg luke ned fra tabelltoppen

Bodø/Glimt måtte virkelig jobbe for poengene hjemme mot Strømsgodset, men når alt kom til alt ble det en god runde for de helgule.

For til tross for at Glimt var det førende laget så lot målene vente på seg. Hjemmelaget kom til sjanser, men slet med å få uttelling for arbeidet.

Halvveis i kampen sto det stadig 0-0 etter en iherdig forsvarsjobb fra gjestene.

Men til slutt sprakk det, kvarteret før slutt sendte Håkon Evjen Aspmyra til himmels.

Narvikgutten smalt ballen i lengste hjørne etter vakkert forarbeid av dansken Albert Grønbæk.

Flere scoringer ble det ikke, men det var gjestene fra Drammen som var nærmest å utligne. Nikita Haikin måtte varte opp med en skikkelig matchvinnerredning i sluttminuttene som sikret at alle tre poengene ble igjen på Aspmyra.

Sett med Bodø/Glimt-øyne var det ikke direkte feil at gullrival Molde snublet borte mot Sandefjord samtidig, og tapte 3-1 i hvalfangerbyen.

Med Brannseier har dermed Glimt nå en luke på to poeng ned til andreplassen og tre poeng ned til Molde på tredjeplass. I tillegg med en kamp mindre spilt enn begge de nevnte.

Et skår i gleden for Glimt var at Fredrik Bjørkan måtte ut med skade etter bare seks minutter. Heldigvis har vi en danske med navn Adam Sørensen som kom inn og storspilte i landslagsbackens fravær.

Radio 3-børsen:

3: Adam Sørensen

Glimt og Kjetil Knutsen har et skikkelig luksusproblem på venstrebacken hvor de besitter Eliteseriens beste venstreback, og den nest beste. Adam kommer inn uten skikkelig oppvarming men leverer en kjempekamp, full kontroll på backposisjonen sin og uromoment offensivt.

2: Nikita Haikin

Like viktig som alltid før Glimts sisteskandse. Har det i seg å varte opp med noen skikkelige matchvinnerredninger når man trenger det som mest. Vi får være litt glade for vår egen del at han ikke slo helt gjennnom i Championship og vendte hjem igjen!

1: Håkon Evjen

Har vel hatt en litt treg start i glimtreturen sin får vi være så ærlig å si om Evjen. Men i dag viser han at han virkelig har noe på gang. Får spille offensiv indreløper hvor han trives best og er konstant et problem for motstanderne. Kroner verket med en nydelig scoring i dag.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Etter dagens kamp ser stillingen slik ut:

9 Fredrik Bjørkan

7 Patrick Berg

6 Jostein Gundersen

4 Albert Grønbæk

3 Ulrik Saltnes

3 Adam Sørensen

3 Håkon Evjen

3 Nikita Haikin

2 Kjetil Haug

2 Brede Moe

3 Håkon Evjen

2 Fredrik Sjøvold

2 August Mikkelsen

2 Nino Zugelj