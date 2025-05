Skandaleresultat i Slaget om Nord-Norge

Den dårlige trenden etter europaexiten for Bodø/Glimt fortsetter. I Tromsø ble vondt til verre for de helgule.

Det startet lovende for et Glimtlag som tidlig tok kommandoen i årets viktigste kamp. På en corner etter halvtimen misberegnet TIL-keeper ballen totalt og Høgh kunne heade de helgule inn i ledelsen i et tomt bur.

Det var også pauseresultatet og det så ut som dette skulle bli ren plankekjøring for de gule fra Nordland.

I stedet var det polkastripene som fikk det til å stemme i andre omgang.

Utligningen kom etter en dårlig klarering av Nikita Haikin som gjorde at Cornic kunne sende en ball inn i et tomt bur fra 16-meter.

Like før slutt fikk hjemmelaget en corner de aldri skulle hatt. Som vi ofte har sett før straffes feildømte cornere ganske hardt. Ballen gikk forbi alt og alle, etter et innlegg fra motsatt side landet ballen hos Skjærvik som tuppet Tromsø til himmels like før overtiden.

Til tross for et stort press på overtiden endte det med tap for Bodø/Glimt som nå får en ekstra tung gåtur gjennom bygatene på 17. Mai.

I dag er det ingen på Bodø/Glimt som fortjener børspoeng, så vi velger å ikke gi noe Radio 3-børs i dag.