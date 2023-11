Skandalescener hos hjemmefansen da Glimt snublet

Bodø/Glimt leverte en syltynn førsteomgang og snublet i Bergen, men det var ikke Glimts dårlige prestasjon som ble snakkisen etter kampen.

De helgule hadde allerede sikret seriegull, mens bergenserne hadde alt å spille for i sølvkampen. Med den inngangen var det ikke uventet at hjemmelaget tok initiativet.

Glimt entret matta med noen fantastiske scener og æresvakt fra Brann. Noe unødvendig får vi si det var av de helgule å gjengi tjenesten med å stå æresvakt for bergenserne hele første omgangen.

Julian Faye Lund måtte hente ballen ut av eget mål hele fire ganger i første omgang, men det ene ble annulert for offside. Sisteskandsen kan dog ikke klandres for det, dette var kanskje den dårligste omgangen Glimt som kollektiv har levert under Kjetil Knutsens ledelse.

Glimt gjorde tre bytter i pausen i håp om å snu dette, men håpet ble raskt drept da Brann satt inn nummer fire bare to minutter ut i andreomgangen.

Bodø/Glimt klarte å svare to ganger etter scoringer av Tobias Gulliksen og Oscar Kapskarmo, sistenevnte med sin første scoring for de helgule, men det holdt altså ikke til noe mer enn at de fikk pyntet på resultatet. Brann vant 4-2 hjemme i Bergen.

I etterkant av kampen er det riktig nok noe helt annet enn den svake prestasjonen til Glimt som kom i fokus.

For i det Brann trodde de hadde økt ledelsen til 2-0 første gang, ble det fyrt opp en del bluss blant hjemmefansen. Når VAR da annulerte scoringen for offside valgte en supporter å kaste blussen sin mot banen. I stedet for å treffe gressmatten landet den glodvarme blussen midt blant en gjeng unger på rundt 10 år. Det kunne se ut til at minst to av barna ble truffet av blussen, og fikk bistand fra blant andre Røde Kors etter hendelsen.

En person ble kastet ut og er tatt hånd om av politiet etter hendelsen, melder lokale medier i Bergen.

Kjetil Knutsen var tydelig opprørt da han ble spurt om å kommentere hendelsen etter kampslutt og sa følgende til oss:

– For å si det helt ærlig går jeg bare å venter på den dagen det kommer en alvorlig hendelse fra bluss. Det er helt ufattelig at supporterne får lov å holde på med dette, sa Knutsen til Radio 3.

Alt Kjetil Knutsen hadde å si etter kampslutt kan du høre her, han oppsummerte tapet, snakket om hva som måtte til for å snu dette mot Lugano, og hør svaret da vi spurte om spillerne fortjente en tur opp den bratte Soltzekleiven etter en slik prestasjon:

Oscar Kapskarmo fikk seg en opptur i nedturen med sin første scoring. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Neste kamp for de helgule er hjemme mot Lugano i en svært viktig Europakamp som du hører direkte på Radio 3. Det er også billetter igjen til kampen som du finner på glimt.no.

Radio 3-børsen:

3: Oscar Kapskarmo

På en blytung kveld for de helgule ble det et lyspunkt da Kapskarmo fikk sin første scoring, og med det også sine første børspoeng denne sesongen. Litt av en reise fra å spille mot Steinkjær og Tiller til å score mot Brann. Forhåpentligvis får spissen mye selvtillit av dette og får seg ytterligere scoringer på tampen av sesongen.

2: Tobias Gulliksen

Kom inn i pausen, og med et voldsomt tenningsnivå. Gikk blant annet rett ut med en knallhard takling på en brannspiller og ble belønnet med gult kort. Men skapte også mye farligheter, og har noen gode dribleraid. Fikk seg en ny scoring, som nok hjelper på selvtilliten.

1: Julian Faye Lund

Tung kveld for Julian, men det kunne også vært mye værre. Har en del gode redninger i dag, og hindrer dette fra å bli skikkelig stygt. Med unntak av 3-0 som han kanskje burde klart å holde ute, så er det lite han kunne gjøre med de andre scoringene, så kan ikke lastes for resultatet i dag.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Stillingen sammenlagt for sesongen 2023 etter denne kampen slik ut:

Faris Pemi 22

Amahl Pellegrino 21

Albert Grønbæk 19

Patrick Berg 17

Odin Bjørtuft 14

Ulrik Saltnes 12

Nikita Haikin 11

Adam Sørensen 9

Brede Moe 7

Nino Zugelj 7

Fredrik Bjørkan 7

Brice Wembangomo 7

Hugo Vetlesen 6

Tobias Gulliksen 6

Sondre Sørli 5

Marius Lode 3

Oscar Kapskarmo 3

Magnus Brøndbo 3

Joel Mvuka 2

Runar Espejord 2

Julian Faye Lund 1