Skuffende hjemmetap

Det var en tøff utfordring som ventet Glimt da den belgiske storklubben Club Brugge skulle gjeste Aspmyra.

Det skulle det også vise seg å bli, men Glimt åpnet best. Albert Grønbæk ble vakkert spilt gjennom av Faris og burde satt inn 1-0 til hjemmelaget allerede etter fem minutter, men alene med keeper klarte ikke dansken sette inn dagens første scoring.

I stedet svarte Belgerne og Zinckernagel løp først ned Bjørkan, før han da fikk mye rom og kunne enkelt sette opp kapteinen sin som satt inn 1-0.

Etter scoringen var det litt tvil om den skulle stå da VAR skulle inn å sjekke en potensiell offside på Zinckernagel. Hele tre minutter brukte VAR på å sjekke scoringen som til slutt ble stående.

Grønbæk fikk en ny sjanse like før pause, men denne brant han over og 0-1 til Brugge var stillingen til pause.

Andre omgang kort oppsummert, det ble ingen scoringer her heller tross Glimt hadde flere store sjanser til å utligne.

Det hjalp lite for Glimt at den tjekkiske kamplederen konstant dømte mot de helgule, til både spillerne, publikum og Radio 3 sin kommentators store fortvilelse.

Dermed ender det 0-1 og Glimt står med ett poeng etter to kamper, og ligger sist i gruppe D. Glimt møter nå Tyrkiske Besiktas to ganger på rad, først på Aspmyra 26. oktober, og så i Tyrkia to uker senere.

Først skal Glimt måle krefter borte mot Molde allerede på søndag, den hører du som vanlig direkte på Radio 3.

Patrick Berg var skuffet etter tapet, dette sa han etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Patrick Berg

Alltid vanskelig å gi børspoeng etter en skuffende kamp, men da får man se etter spillere som ga litt ekstra. Patrick har ekstremt mange gjenvinninger i dag, og bidrar i stor grad til at Brugge sliter med å etablere godt spill på Glimt sin banehalvdel.

2: Brede Moe

Glimt stabil i forsvar i dag, slipper inn et noe uheldig mål fordi Fredrik Bjørkan blir lagt i bakken og dermed fikk Zinckernagel god tid til å prikke inn innlegget sitt. Ellers en feilfri kamp fra midstopperne.

1: Odin Bjørtuft

Av samme grunn som Brede, stabilt fra midstopperne, slipper ikke Brugge noe særlig til annet enn en uheldig scoring som muligens ikke burde stått.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Stillingen sammenlagt for sesongen 2023 etter denne kampen slik ut:

Amahl Pellegrino 19

Faris Pemi 19

Albert Grønbæk 16

Patrick Berg 15

Odin Bjørtuft 11

Adam Sørensen 9

Ulrik Saltnes 8

Brede Moe 7

Hugo Vetlesen 6

Nino Zugelj 4

Nikita Haikin 4

Brice Wembangomo 3

Marius Lode 3

Tobias Gulliksen 3

Fredrik Bjørkan 3

Joel Mvuka 2

Runar Espejord 2

Sondre Sørli 2