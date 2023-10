Slet seg til tre poeng

Det ble unødvendig spennende da nummer en på tabellen møtte nummer 15, men de gule heltene kriget inn tre poeng til slutt.

Det var dog gjestene som startet ballen og selvfølgelig var det leiesoldat Jeppe Kjær som gjorde det mot sine egne.

Men Glimt svarte raskt og svarte skikkelig. For ti minutter senere satte Faris inn utligningen og i løpet av fem minutter scoret Glimt to ganger til signert Nino Zugelj og Albert Grønbæk, der førstnevnte scoret i sin første kamp fra start etter skaden.

Sandefjord fikk en redusering før Ulrik Saltnes banket inn 4-2 på førsteomgangs siste spark på ballen. Felles for alle fire scoringene til Glimt, nest sist Amahl Pellegrino!

Etter en rysare av en førsteomgang hører det ofte til at andre omgang blir roligere, det fikk vi så til de grader også i dag.

For andreomgang ble mye nesten for Glimt, men det ble bare Sandefjord som scoret. For reduseringen kom bare ti minutter inn i andre omgangen, og det ble dermed skikkelig spenning med 4-3 og over en halvtime igjen.

Heldigvis ble det ikke flere scoringer for noen av lagene og Glimt tar tre viktige poeng i gullkampen.

Nino Zugelj var endelig tilbake fra start og fikk seg også en scoring. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Kjetil Knutsen sa seg enig i at det ble litt for spennende dette her, men var fornøyd med tre poeng. Han snakket også om utleiesoldat Jeppe Kjær og planene for han. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Nino Zugelj

Sprudlet fra start og var åpenbart fornøyd med å endelig kunne starte en kamp igjen. Kronet verket med scoring etter et fabelaktig glimtangrep. Byttet ut etter timen, får håpe han snart klarer en full kamp, blir en viktig brikke for Glimt denne høsten.

2: Amahl Pellegrino

En vanvittig førsteomgang fra Pelle, som får fire målgivende pasninger under belte. Nærmer seg Zinckernagel sin målpoeng-rekord nå. En tregere andreomgang hvor han dessverre bommer på en del store sjanser, og er åpenbart ikke fornøyd med det. Men alt i alt gjør han en meget sterk kamp i dag.

1: Ulrik Saltnes

Fortsetter i det gode sporet han var i før landslagspausen, og får også en ny scoring i dag. Lager mye farligheter gjennom hele kampen og er god på midten. Begynner å nærme seg toppnivået sitt igjen.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Stillingen sammenlagt for sesongen 2023 etter denne kampen slik ut:

Amahl Pellegrino 21

Faris Pemi 19

Albert Grønbæk 16

Patrick Berg 15

Ulrik Saltnes 12

Odin Bjørtuft 11

Adam Sørensen 9

Brede Moe 7

Nino Zugelj 7

Hugo Vetlesen 6

Nikita Haikin 6

Tobias Gulliksen 4

Brice Wembangomo 3

Marius Lode 3

Fredrik Bjørkan 3

Joel Mvuka 2

Runar Espejord 2

Sondre Sørli 2