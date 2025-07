Slet til seg tre viktige poeng

I strålende solvær var det duket til en noe forsinket toppkamp i Fredrikstad.

Kampen skulle egentlig vært spit i mai, men grunnet Glimts europaeventyr ble det flyttet til juli.

Glimtfansen måtte vente to måneder på denne godbiten, og venting ble det gjennom hele første omgang også.

Total Glimtdominans fikk vi de første 45 med vanvittige 83% ballinnehav til de helgule og en sjansestatistikk som var 16-0 i de helgules favør. Likevel ville ikke ballen i mål og det sto 0-0 halvveis.

Det var et mer påskrudd Fredristadlag som kom ut i andreomgang og den startet betraktelig mer jevnspilt enn den første.

Haikin holdt godt unna for Glimt, men det satt fortsatt ikke offensivt. Radio 3s kommentatorteam sperret også opp øynene ti minutter før slutt da Jeppe Kjær, som kom inn i pausen, ble byttet ut igjen.

– Nå kan det virke som Knutsen begynner å bli litt høy på seg selv og ikke har føttene like godt plantet på jorda lengre, utbrøt en av Radio 3s kommenatorer.

Det var heller ikke det byttet som skulle være byttet som lyktes for Glimt, det var neste når Fredrik Bjørkan måtte gi seg. Inn kom Haitam Aleesami som må sies å ha vært en strålende signering for Bodø/Glimt.

Stopperkjempen som også kan bekle backposisjonen, som han gjorde i dag, kommer inn og får et innlegg på bakerste tre minutter før full tid. Aleesami headet ballen kontant via tverligger og inn til 0-1 for de helgule.

Til tross for en stor FFK-mulighet på overtiden holdt Glimt nullen, og tar med seg tre fortjente poeng til Bodø. Riktig nok reiser ikke de helgule til Bodø, men rett til Stavanger hvor de møter Viking på bortebane i en ny toppkamp på lørdag. Den hører du selvfølgelig også direkte på din lokalradio.

Reaksjoner og børs kommer her.

Radio 3-børsen:

3: Haitam Aleesami

Kommer inn i sluttminuttene og sørger for at Bodø/Glimt tar alle tre poengene med seg! Kommer seg på rett sted til rett tid, knuser en Fredrikstadspiller i luften og stanger inn kampens eneste scoring. Bidrar også til å holde unna når presset står på i overtiden.

2: Nikita Haikin

Holder nullen i dag Haikin, og i likhet med Aleesami har han en matchvinneravgjørende involvering når han varter opp med en skikkelig feberredning på overtiden. Norges beste keeper som en grunn, som forhåpentligvis kan bidra å få Norge til et VM og i et VM etterhvert.

1: Sondre Auklend

Får nok en gang tillit i Patrick Berg sitt fravær og løser den vanskelige oppgaven strålende. Bidrar til å spille opp farlige sjanser gjennom kampen, og er en viktig brikke i det som er et dominant ballinnehav for Glimt. Har også målgivende på scoringen til Gimt.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:

21 Ulrik Saltnes

16 Patrick Berg

14 Nikita Haikin

13 Fredrik Bjørkan

8 Jostein Gundersen

7 Håkon Evjen

6 Haitam Aleesami

6 Kasper Høgh

6 Odin Bjørtuft

6 Fredrik Sjøvold

6 Ole Didrik Blomberg

6 Jens Petter Hauge

4 Sondre Brunstad Fet

4 Sondre Auklend

2 Isak Määttä

2 Villads Nielsen

2 Brede Moe

1 Andreas Helmersen

1 Jeppe Kjær

1 Brice Wembangomo

Avisa Nordlands Freddy Toresen var på plass og tok en prat med trenere og spillere etter kamp. Blant annet spurte han Kjetil Knutsen om bytte av Kjeppe Kjær, hør hvordan Knutsen selv forklarer det brutale utbyttet, samt hør Auklend sine tanker om denne og å møte gamle lagkamerater og lillebror i Viking om noen dager:

Intervjuene i sin helhet, og flere reaksjoner finner du på an.no.