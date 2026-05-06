Slik blir cupfinalehelga i Oslo

Bodø/Glimt skal nok en gang ut å sloss om kongepokalen, nå er det klart hvor og når det blir helgul cupfest i hovedstaden.

Det har lenge vartet usikkerhet hvorvidt Glimt fikk arrangere noe cupfest grunnet NFF sin dårlige planlegging hvor cupfinalen er lagt samtidig som den store Holmenkollenstafetten, slik at det er begrenset kapasitet i byen. Derfor fikk blant annet Bodø/Glimt nei til å bruke kontraskjæret som var førstevalget.

Men nå er løsningen klar, og det ligger ann til å bli en bra helg for alle med gult når tusenvis av nordlendinger, Glimt-supportere og helgule fans i hovedstaden samles for å følge Bodø/Glimts i sin åttende cupfinale. Kampen på Ullevaal mot Brann spilles lørdag 9. mai klokken 18:00.

Bodø/Glimts cupfinalehelg starter allerede fredag ettermiddag. Glimt har booket området rundt Oslo Domkirke, Kirkeristen for å huse Bodø/Glimts supportere både fredag og lørdag.

Kirkeristen har en kapasitet på rundt 3500 supportere, og det blir billettsalg til både fredagens cupfinalefesten og lørdagens etterfest. Kirkeristen ligger på baksiden av Oslo Domkirke, sentralt plassert like ved Karl Johansgate.

Et viktig premiss for at man får lov til å samle en så stor folkemengde i Oslo sentrum denne lørdagen er at det også besørges transport til og fra stadion. Derfor blir det satt opp busser fra finalefesten til Ullevaal på kampdag. Bussene er forbeholdt de som er på området på Kirkeristen. Bussene begynner å gå til Ullevaal 15:00 på lørdag.

Det meldes om enormt trykk på byens kollektivtilbud denne lørdagen på grunn av både cupfinale og Holmenkollstafetten. Derfor oppfordres Glimts supportere som befinner seg på Kirkeristen til å ta shuttlebussene som settes opp.

Etter kamp er shuttlebussene forbeholdt Glimt-supportere med billett til etterfesten.

Området ved Kirkeristen er å anse som et festivalområde. Det er 18 års aldersgrense og man må være forberedt på at det ikke finnes sitteplasser til alle.

Glimt opplyser at de kommer tilbake til både program for helgen og billettinformasjon i løpet av det neste døgnet som publiseres på glimt.no, vi oppdaterer også denne saken når det er klart.

Er du ikke i Oslo hører du kampen direkte på Radio 3, vi sender også stemningsrapporter fra supportertreffene før kamp.