Slik blir Glimts vei til Champions League finalen

Fredag ble Glimt vei videre i Champions League trukket. Dette er den neste og de potensielt neste motstanderne.

Før trekningen sto det mellom Sporting CP fra Lisboa i Portugal eller Manchester City fra England for de helgule.

Glimt får en tøff oppgave men trakk den antatt mest overkommelige av disse to og det blir nok en tur til Portugal for Glimt.

Bodø/Glimt har møtt portugisisk motstand to ganger tidligere. Hjemme på Aspmyra i Europa League hvor de beseiret Porto med 3-2, og borte mot Braga hvor de vant 1-2. Dermed har Glimt enn så lenge 100% seiersuttelling mot portugisisk motstand.

Det er de grønne og hvite fra Lisboa som er seedet i oppgjøret og får dermed avsluttet hjemme. Det betyr at Glimt spiller først hjemme, som blir på Aspmyra den 11. mars klokken 2100. Returen spilles uken etter i Lisboa den 17. mars med avspark 18.45.

Skulle Glimt ta seg videre her venter trolig et gjensyn, men som vi vet kan alt skje i sluttspill i Champions League så det kan også bli tur til Tyskland igjen. Glimt møter nemlig vinneren av Arsenal og Bayer Leverkusen i en eventuell kvartfinale.

Blir kanskje urealistisk å fortsette her men skulle man gå helt til semifinale venter enten Atletico Madrid, Tottenham, Newcastle eller Barcelona.

Finalen spilles i Budapest i 30. mai.

Men vi får starte med Sporting, og begge kampene hører du som vanlig med masse engasjement direkte på DIN lokalradio.