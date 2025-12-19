NETTRADIOPODKASTER 21. desember 2025
   
Slik blir veien til nytt seriegull for Bodø/Glimt

mmBenjamin Solås19.12.2025
Det ble sølvmedaljer i 2025, klarer Glimt å ta pokalen tilbake i 2026? Foto: Benjamin Solås

De helgule måtte nøye seg med sølv i 2025, i 2026 blir det en historisk lang Eliteseriesesong, når Bodø/Glimt skal ta revansje og forsøke ta pokalen tilbake til nord.

Eliteseriesesongen 2026 starter neste år før påske, allerede 14. mars sparkes serien i gang, og den strekker seg helt til 6. desember hvor alt skal avgjøres andre søndag i advent. Til gjengeld spilles det ingen kamper i juni, og grunnen til at det er satt opp slik er altså på grunn av VM som spilles sommeren 2026 og at lagene får en ekstra lang sommerpause av den grunn.

Bodø/Glimt starter og avslutter mot samme lag i 2026, og det er Sarpsborg 08. Første kamp for de helgule blir borte mot Særpingene den 15. mars, samme stadion som Glimt startet på i gullsesongen 2023, og hjemme mot de hvite og blå 6. desember.

Glimt starter altså ut på reise første serierunde for fjerde sesong på rad. Sist Glimt fikk en åpningskamp hjemme var mot Rosenborg i 2022. Glimt møter forøvrig trønderne borte i runde 11 som blir helgen 29. mai og hjemme i runde 19 helga 29. august.

Bodø/Glimt skal som vanlig spille Slaget om Nord-Norge på fotballens festdag den 16. mai, med hjemmekamp i år. Returen i Murmansk spilles helga 31. oktober.

Her er alle Bodø/Glimts kamper i 2026:

Hjemmelag Bortelag Runde Dato
Sarpsborg 08 Bodø/Glimt 1 15. mars 17:00
Bodø/Glimt HamKam 2 22. mars 19:15
Kristiansund Bodø/Glimt 3 6. april 17:00
Viking Bodø/Glimt 4 11. april 18:00
Bodø/Glimt Aalesund 5 18. april 14:00
Lillestrøm Bodø/Glimt 6 26. april 19:15
Bodø/Glimt Start 18 30. april 19:00
Bodø/Glimt Molde 7 4. mai 19:00
Start Bodø/Glimt 8 10. mai 17:00*
Bodø/Glimt Tromsø 9 16. mai 18:00
Bodø/Glimt Brann 10 25. mai
Rosenborg Bodø/Glimt 11 29. mai
Bodø/Glimt Vålerenga 12 4-5. juli
KFUM Oslo Bodø/Glimt 13 12. juli
Bodø/Glimt Fredrikstad 14 18. juli
Sandefjord Bodø/Glimt 15 25-26. juli
Bodø/Glimt Lillestrøm 16 1-2. august
Vålerenga Bodø/Glimt 17 8-9. august
Bodø/Glimt Rosenborg 19 29-30. august
Fredrikstad Bodø/Glimt 20 5-6. september
Bodø/Glimt Sandefjord 21 12-13. september
Brann Bodø/Glimt 22 19-20. september
Bodø/Glimt Kristiansund 23 10-11. oktober
HamKam Bodø/Glimt 24 17-18. oktober
Bodø/Glimt Viking 25 24-25. oktober
Tromsø Bodø/Glimt 26 31. okt – 1. november
Molde Bodø/Glimt 27 7-8. november
Bodø/Glimt KFUM Oslo 28 21-22. november
Aalesund Bodø/Glimt 29 28-29. november
Bodø/Glimt Sarpsborg 08 30 6. desember

Merk at det bare er runde 1-9, samt siste serierunde som er berammet, i sjeldne tilfeller kan også disse kampene flyttes. Bodø/Glimt sin hjemmekamp mot nyopprykkede Start er fremskyvet mellom runde 6 og 7 grunnet Glimts europacupspill. Bortekampen mot samme lag kan bli flyttet på dersom Glimt eller Start tar seg til cupfinalen 2026.

