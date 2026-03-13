Slik ender Eliteserien 2026

3a7f63b5-ec02-42fb-8535-7aa7c47ee972
Det ble sølvmedaljer i 2025, klarer Glimt å ta pokalen tilbake i 2026? Foto: Benjamin Solås

Tradisjonen tro skal Radio 3 Bodøs kommentatorteam spå utfallet av Eliteserien. Her er årets tabelltips fra Radio 3.

I en årrekke har våre kommentatorer tippet hvordan Eliteserien blir seende ut, med varierende hell får vi vel si. Noen fulltreffere blir det hvert år, og noen store overraskelser blir det som regel også.

Når Bodø/Glimt nå spiller så mange kamper som de gjør, så er det viktig for oss å ha et bredt kommentatorteam slik at vi får kommentert alle kampene. Våre hovedkommentatorer er Benjamin Solås og Ørjan Olafsen, i tillegg har vi John-Harry Myhre, Sebastian Cleaver og Anders Hammer som ofte vikarierer, samt en og annen gjestekommentator i ny og ned.

Først skal vi se på hvordan det gikk med fjorårets synsing. Vi bruker modellen hvor vi gir tre poeng hvis et lag er plassert helt rett, og ett poeng hvis laget er en plassering unna.

Det var den faste kommentatorduoen som traff best hvor spåmann Ørjan Olafsen kom best ut med sine 11 poeng, Benjamin Solås ett poeng bak med 10 poeng.

John-Harry Myhre og Anders Hammer fikk henholdsvis 6 og 5 poeng.

Så er jo det fine at i år som i fjor er det nye blanke ark, hvem blir tippemesteren til Radio 3 i 2026? Det får vi vente med å se, men slik tror hvertfall våre kommentatorer at Eliteserien kommer til å se ut en gang i desember, hvis Glimt skal spille Eliteserie i år da vel og merke.

Benjamin Solås
  1. Bodø/Glimt
  2. Brann
  3. Lillestrøm
  4. Fredrikstad
  5. Molde
  6. Tromsø
  7. Vålerenga
  8. Rosenborg
  9. Viking
  10. Aalesund
  11. Sarpsborg 08
  12. Kristiansund
  13. Sandefjord
  14. HamKam
  15. Start
  16. KFUM
Ørjan Olafsen
  1. Bodø/Glimt
  2. Viking
  3. Brann
  4. Tromsø
  5. Vålerenga
  6. Rosenborg
  7. Molde
  8. Lillestrøm
  9. Sarpsborg 08
  10. KFUM
  11. Sandefjord
  12. Fredrikstad
  13. HamKam
  14. Kristiansund
  15. Aalesund
  16. Start
John-Harry Myhre
  1. Bodø/Glimt
  2. Viking
  3. Vålerenga
  4. Tromsø
  5. Lillestrøm
  6. Brann
  7. HamKam
  8. Aalesund
  9. Fredrikstad
  10. KFUM
  11. Sarpsborg 08
  12. Molde
  13. Kristiansund
  14. Rosenborg
  15. Sandefjord
  16. Start
Anders Hammer
  1. Bodø/Glimt
  2. Brann
  3. Viking
  4. Lillestrøm
  5. Tromsø
  6. Rosenborg
  7. Molde
  8. Vålerenga
  9. Fredrikstad
  10. Sarpsborg 08
  11. Sandefjord
  12. Kristiansund
  13. KFUM
  14. HamKam
  15. Start
  16. Aalesund

Dermed er Radio 3 sine kommentatorer både enig og uenig om mye. Men de er enig om det aller viktigste: Bodø/Glimt tar tilbake pokalen i 2026.

Noen overraskelser er det fra alle. Benjamin tipper blant annet regjerende mester Viking helt nede på 9. plass, og begrunner dette med at Viking blir å slite når de nå for første gang på lenge skal kombinere eliteseriespill med seriespill i Europa, de har heller ikke oppgradert troppen nevneverdig etter i fjor, og blir trolig få det tøft i årets serie.

Ørjan Olafsen og Anders Hammer kjører ganske trygge tabelltips mens John-Harry Myhre har Rosenborg helt nede på kvalikplass og tror dermed nedgangen trønderne opplevde på tampen av fjorsesongen fortsetter.

Alle tror nykommeren Lillestrøm blir å klar seg bra, mens de andre to i Aalesund og spesielt Start får det vanskeligere.

Så gjenstår det å se hvem som blir Radio 3 sitt orakel i 2026, og om Glimt tar tilbake tronen som et unisont panel spår. Eliteserien starter i helgen den 14. mars, men for Glimt sin del kan første seriekamp bli så sent som fjerde serierunde en gang ut i april. Alle Bodø/Glimt sine kamper i Eliteserien hører du som vanlig med masse engasjement direkte her på DIN lokalradio.

