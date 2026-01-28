Slik går Glimt videre i Champions League

Bodø/Glimt er på plass i Madrid for den avgjørende Champions League kampen i ligafasen mot Atletico Madrid.

Her i vår før kamp-spalte samler vi som vanlig noe viktig info og noe artig tilleggskunnskaper du kan briljere med på kampvors. I tillegg skal vi forklare hvordan Glimt kan ta seg videre.

Vi starter med det mange synes er viktigst, fem funfacts og noe du kanskje ikke visste om motstanderen, i dette tilfellet Atletico Madrid.

Kallenavnet “Los Colchoneros” betyr madrassmakerne – fordi de røde og hvite stripene ligner gamle spanske madrasser.

betyr madrassmakerne – fordi de røde og hvite stripene ligner gamle spanske madrasser. Klubben ble grunnlagt i 1903 av baskiske studenter som bodde i Madrid. Opprinnelig var den en slags “søsterklubb” av Athletic Bilbao. Noe som også forklarer draktlikheten.

av baskiske studenter som bodde i Madrid. Opprinnelig var den en slags “søsterklubb” av Athletic Bilbao. Noe som også forklarer draktlikheten. Atlético er kjent for sin “underdog-mentalitet” – de trives best når de ikke er favoritter. Det er jo en grei fordel Bodø/Glimt i kveld det når hjemmelaget går ut som kjempefavoritter. Derimot er fansen kjent for sangen “Nunca dejes de creer” – aldri slutt å tro, et passende slagord for klubben.

– de trives best når de ikke er favoritter. Det er jo en grei fordel Bodø/Glimt i kveld det når hjemmelaget går ut som kjempefavoritter. Derimot er fansen kjent for sangen – aldri slutt å tro, et passende slagord for klubben. Klubben har vært spanske mestere 11 ganger , senest i 2020/21 , da de slo Real Madrid og Barcelona i tittelkampen. De har også nådd Champions League-finalen tre ganger , men har (ennå) ikke vunnet den – to av tapene kom mot erkerival Real Madrid.

Den gamle hjemmebanen Vicente Calderón lå bokstavelig talt over en motorvei 🚗 – ganske unikt! Dagens stadion derimot, Wanda Metropolitano, regnes som en av Europas mest moderne arenaer.

Innbyrdes

Nå som du er litt klokere på motstanderen skal vi se på innbyrdes oppgjør og hvordan lagene har gjort det tidligere mot motstand fra det andre lagets land.

Lagene har ikke møttes før, men det er en spiller som har spilt på begge lag. Alexander Sørloth som spiller for hjemmelaget pr dags dato var på utlån i Bodø/Glimt i 2015 hvor han scoret 13 mål på 26 kamper.

For Bodø/Glimt sin del blir denne delen av spalten i det korteste laget, dette er nemlig første gang Bodø/Glimt møter spansk motstand i en tellende kamp.

Atletico Madrid derimot har vært i Norge ved tre anledninger hvor de har møtt Rosenborg to av gangene. Trønderne skryter fortsatt voldsomt av bragden mot Real Madrid for hundre år siden, men mot byrivalen har det ikke gått så bra for dem. Atletico Madrid har faktisk vunnet alle fire oppgjørene dem i mellom, to i Spania og to i Norge.

Første gang var i cupvinnercupen i 1991 hvor spanjolene vant 8-2 over to kamper. Stort bedre gikk det ikke da lagene møttes i Europa League i noe nyere tid hvor det endte 1-2 i Trondheim og 3-0 i Madrid.

Faktisk har Atletico Madrid full kontroll (til nå) på norsk motstand. Også da de møtte Strømsgodset i Europa League kvalik i 2011 ble det borteseier 0-2 og seier hjemme med 2-1. 6/6 mot Norge der altså, det får Glimt gjøre noe med i kveld.

Slik tar Glimt seg videre

For Bodø/Glimt må faktisk vinne for avansement i Champions League. Den korte versjonen er at Glimt, som nå står med seks poeng og to minus i målforskjell, vil med seier stå med 9 poeng og minst en minus i målforskjell. Det skal med alle solemerker holde til å sikre minimum 24. plass som sikrer avansement.

Glimt ligger pr nå på en 28. plass og er dermed nødt til å klatre fire plasser for avansement. Det vil si at de er avhengig av poengtap på minst tre av lagene som ligger like over.

Dermed må minst fire av følgende scenarioer inntreffe, i tillegg til at Glimt vinner sin kamp:

– Club Brugge, FC København, Napoli, Olympiakos, Athletic Bilbao kan maks spille uavgjort.

– PSV, Monaco, Bayer Leverkusen, Marseille taper.

En god nyhet for Glimt er at av disse lagene så møter også Club Brugge Marseille, dermed er Glimt nærmest garantert å gå forbi en av dem med seier, og man trenger da bare at tre av de resterende syv scenarioene inntreffer. Flere av lagene har tøff motstand som blant annet Barcelona for København, Chelsea for Napoli og Bayern Munchen for PSV så sjansene til Glimt er her gode.

Man må samtidig passe på at ingen av lagene bak Glimt tar seg forbi, men dette er lite sannsynlig da tre av lagene som kan gjøre det Union SG, Pafos og Ajax har alt for dårlig målforskjell til å realistisk gå forbi Glimt med Glimtseier, mens Benfica som er nærmest møter Real Madrid og dermed lite sannsynlig for storseier da de må vinne med minst to mål mer enn Glimt.

Dommeren

Det er en Italiensk kampleder i kveld. Han heter Maurizio Mariani, en 43 år gammel dommer med erfaring både fra europeisk og italiensk fotball. Han har dømt Atletico Madrid tidligere denne sesongen, da de tapte borte mot Liverpool. La oss håpe den statistikken gjentar seg.

Laget

Det er neppe noen grunner til å endre på laget som gruste Manchester City 3-1 for Kjetil Knutsen. Sannsynlig lagoppstilling for Glimt er derfor Haikin – Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan – Fet, Berg, Evjen – Blomberg, Høgh, Hauge.

Ulrik Saltnes som kom inn i den kampen er igjen i Bodø ettersom han ble far for andre gang tirsdag. Vi gratulerer!

Dette sier de før kamp

Kjetil Knutsen og Ole Didrik Blomberg møtte pressen før kamp. Dette hadde de å si:

Dermed er det bare å glede seg til kamp, totalt er det nesten 3500 Glimtfans på tribunen i Madrid, og er du ikke en av dem hører du som vanlig kampen med masse engasjement direkte på DIN lokalradio.

Tørrfesk beats Paella!