Slik spiller Glimt i 2022

I dag ble terminlisten for Eliteserien 2022 offentliggjort. Fra før visste vi at vi skulle spille hjemme mot Tromsø 16. mai, men i dag ble altså en rekke andre spørmål besvart. Hvem åpner Glimt mot, hvem avslutter de mot, blir det sommerkamp på sørlandet? Svaret på alt dette finner du her.

Glimt får en tøff åpning på Eliteserien akkurat som i fjor. De regjerende seriemesterene får hjemmekamp på Aspmyra i serieåpningen når Rosenborg kommer på besøk. Etter det reiser de helgule ned til Sandefjord, en av kun to bortearenaer Bodø/Glimt tapte på i fjorsesongen.

Som ventet får Glimt besøk av Tromsø til 16. mai-kampen. Det er en stund siden rivalene har møttes på fotballens nasjonaldag på grunn av koronautsettelser, sist var på Alfheim i 2019 da Håkon Evjen sørget for tre poeng til de helgule med scoring på overtid. Så gjenstår det å se om muligens Runar Espejord kan bli helten denne gangen mot tidligere lagkammerater.

Alt ligger også til rette for at seriegullet nok en gang blir delt ut i drammensområdet, ettersom Bodø/Glimt avslutter årets Eliteserie borte mot Strømsgodset på Marienlyst Stadion, hvor klubben sikret sitt første seriegull 22. november 2020.

Så får vi håpe at det ikke blir noen endringer på årets terminliste slik det har blitt de to foregående sesongene på grunn av koronarestriksjoner.

Her er den komplette terminlisten:

1 søndag 3. april Bodø/Glimt Rosenborg 2000 2 lørdag 9. april Sandefjord Bodø/Glimt 1800 3 mandag 18. april Bodø/Glimt Vålerenga 2000 4 søndag 24. april Viking Bodø/Glimt 1800 5 søndag 8. mai Bodø/Glimt Lillestrøm 1800 6 mandag 16. mai Bodø/Glimt Tromsø 1800 7 søndag 22. mai Haugesund Bodø/Glimt 1800 8 onsdag 25. mai Bodø/Glimt Strømsgodset 1800 9 søndag 29. mai Molde Bodø/Glimt 1800 10 lørdag 18. juni Kristiansund Bodø/Glimt 1800 11 søndag 26. juni Bodø/Glimt Aalesund 1800 12 lørdag 2. juli Odd Bodø/Glimt 1800 13 lørdag 9. juli Bodø/Glimt Sarpsborg 08 1600 14 lørdag 16. juli HamKam Bodø/Glimt 1800 15 søndag 24. juli Bodø/Glimt Jerv 1800 16 søndag 31. juli Aalesund Bodø/Glimt 1800 17 søndag 7. august Bodø/Glimt Odd 1800 18 søndag 14. august Sarpsborg 08 Bodø/Glimt 1800 19 søndag 21. august Bodø/Glimt HamKam 1800 20 søndag 28. august Jerv Bodø/Glimt 1800 21 søndag 4. september Bodø/Glimt Molde 1800 22 søndag 11. september Tromsø Bodø/Glimt 1800 23 søndag 18. september Bodø/Glimt Haugesund 1800 24 søndag 2. oktober Lillestrøm Bodø/Glimt 1700 25 søndag 9. oktober Bodø/Glimt Sandefjord 1700 26 søndag 16. oktober Vålerenga Bodø/Glimt 1700 27 søndag 23. oktober Bodø/Glimt Kristiansund 1700 28 søndag 30. oktober Rosenborg Bodø/Glimt 1700 29 søndag 6. november Bodø/Glimt Viking 1700 30 søndag 13. november Strømsgodset Bodø/Glimt 1700

I tillegg til Eliteserien møter Glimt Celtic i Conference League 17. og 24. februar. I tillegg til at de helgule møter Aalesund i cupen 13. mars.

Obs: Både dato og klokkelsett kan bli flyttet pga tv-rettigheter eller deltakelse i andre turneringer.