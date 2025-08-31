Sliteseier før landslagspausen

Bodø/Glimt måtte være på sitt beste for å ta poeng på liganes beste bortebane, og drar hjem med full pott.

Første omgang bar preg av to lag som ikke ville ta sjanser og heller vente på feil fra motstanderne.

Ingen av lagene gjorde for mye av det, dermed var førsteomgang preget av å være relativt sjansefattig og en klassisk 0-0 omgang.

I andre omgang skjedde det derrimot mer. Det startet med at Sandefjord holdt på å score selvmål etter ti sekunder ut i omgangen men keeper Eriksson slapp med skrekket.

I stedet fikk Jens Petter Hauge gleden av å sende de helgule i føringen fem minutter senere etter en god prestasjon i forkant av Jørgensen.

Dessverre var ikke Glimt på plass da Sandefjord tok avspark igjen. Hjemmelaget gikk rett opp i angrep og utlignet under ett minutt senere.

Der hvor Sandefjord ikke klarte å score selvmål i starten av omgangen, så fikk de det til kvarteret før slutt. Bassi fikk lagt ballen inn foran mål, Villads Nielsen støtet ballen mot mål som først gikk i en Sandefjordspiller og i stolpen, før Sigurdason på fantastisk klønet vis klarte å først tempe ballen i stolpen på nytt, for så å banke den inn i eget mål nok en gang via stolpen. Årets mest rotete mål ble servert i Sandefjord denne kvelden.

Men mål er mål og flere enn det ble det ikke, dermed tok Glimt tre slitepoeng med seg hjem fra liganes vanskeligste bortebane. Bare to av ti lag har nå klart å tatt poeng i Sandefjord fra hjemmelaget.

Med det tar også de helgule landslagspause på tabelltopp, fortsatt over Viking på målforskjell. Neste kamp for de helgule er hjemme mot Kristiansund om to uker, søndag 14. september, den hører du som vanlig direkte på din lokalradio.

Radio 3-børsen:

3: Jens Petter Hauge

Fortsetter den gode europaformen inn i Eliteserien. Sender Glimt i føringen i starten av andre omgang.

2: Mathias Jørgensen

Får sjansen fra start dansken og viser seg verdig den.Skaper flere farligheter og setter opp Hauge til 1-0.

1: Daniel Bassi

Nok en gang kommer Bassi inn og viser klasse. Bidrar til 2-1 scoringen og dermed tre poeng til Bodø.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:

23 Ulrik Saltnes

20 Patrick Berg

18 Nikita Haikin

15 Jens Petter Hauge

13 Fredrik Bjørkan

13 Håkon Evjen

12 Odin Bjørtuft

9 Haitam Aleesami

9 Kasper Høgh

8 Jostein Gundersen

6 Fredrik Sjøvold

6 Ole Didrik Blomberg

5 Sondre Auklend

5 Mathias Jørgensen

4 Sondre Brunstad Fet

4 Daniel Bassi

3 Villads Nielsen

2 Isak Määttä

2 Brede Moe

1 Andreas Helmersen

1 Jeppe Kjær

1 Brice Wembangomo

Avisa Nordland sin Freddy Toresen var på plass i Sandefjord og tok en prat med blant annet Håkon Evjen, Kjetil Knutsen og Patrick Berg etter kampslutt. Her er utdrag fra det de hadde å si:

Intervjuene i sin helhet, og flere reaksjoner finner du på an.no.