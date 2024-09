Slo Porto med en spiller mindre

Bodø/Glimt åpnet årets Europa League mot muligens den tøffeste utfordringen de sto ovenfor, og den tok de på strak arm.

For Porto var ett av de to lagene Glimt trakk fra pot 1, den tøffeste potten, og var storfavoritter foran oppgjøret. Akkurat det brydde ikke de gule heltene seg nevneverdig om.

Riktig nok var det de Portugisiske kjempene som åpnet best. Syv minutter spilt landet et innlegg på spiss Omo som headet gjestene i føringen.

Men kvartet spilt svarte Glimt.

Jens Petter Hauge, kampens store spiller, spilte vakkert gjennom Kasper Høgh som ikke gjorde noen feil alene med keeper og satt inn utligningen og 1-1.

Glimt var ikke ferdige og fem minutter før pause var Hauge på farten igjen, denne gangen gjorde han det selv når han curlet ballen i lengste til 2-1 fra 16 meters hold, som også var stillingen til pause.

Med mye optimisme kom Glimt ut i andre omgang og ville fortsette det gode spillet. Det ble relativt vanskeligere når Isak Määttä dro på seg sitt andre gule og ble utvist etter 50 minutter. Dermed måtte Glimt spille nesten hele andre omgang med en mann mindre.

Men hva gjør det når man har Jens Petter Hauge på laget. Ti minutter senere gjør han alt selv når han dribler seg inn i 16-meteren og nok en gang curler ballen inn i lengste og til 3-1 til Glimt, med en spiller mindre! Helt utrolig!

Spenningen ville ingen ende ta da Porto reduserte like før full tid og det ble lagt til hele fem minutter.

Men de gule heltene våre sto han av, og tar altså storskalpen Porto 3-2 hjemme og atpå til med en spiller mindre store deler av kampen!

For et lag vi har!

Danske Villads Nielsen ble kastet ut mot løvene i sin første Europakamp fra start, og leverte så til de grader. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Patrick Berg kunne si seg enig med Radio 3s utsendte at dette kanskje var Glimts største prestasjon noen sinne. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Jens Petter Hauge ble kampens store spillere med to scoringer og assist. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Jens Petter Hauge

Jens Petter Hauge, for en spiller han er i ferd med å bli. Han har levert noen store kamper før, men dette er kanskje den aller største. To scoringer av øverste klasse, i tillegg til en helt rå assist på 1-0. Bare å inkassere den utkjøpsklausulen med en gang Glimt.

2: Villads Nielsen

Får muligheten fra start i en av de største kampene dette året, og leverer så til de grader. Tross for sykdom og skader, er det ingen stopperkrise i Glimt. For en spiller den unge dansken er i ferd med å bli, ingen ting å være redd for når han spiller.

1: Kasper Høgh

Har levert varierte prestasjoner i år Høgh, det er det ingen tvil om. Men i dag er han den klassespissen Glimt kjøpte. Gjør jobben når han blir vakkert spilt gjennom av Hauge. Vinner en del dueller og klarer å legge til rette for medspillerne i dag. Vi får håper dette er starten på at det endelig skal løsne skikkelig for dansken.



Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Etter dagens kamp ser stillingen slik ut:

24 Patrick Berg

21 Jostein Gundersen

17 Jens Petter Hauge

15 Ulrik Saltnes

15 Nikita Haikin

15 Fredrik Bjørkan

12 Albert Grønbæk

10 Fredrik Sjøvold

8 Håkon Evjen

5 August Mikkelsen

4 Oscar Kapskarmo

4 Odin Bjørtuft

4 Sondre Brunstad Fet

4 Villads Nielsen

3 Adam Sørensen

3 Brice Wembangomo

3 Brede Moe

3 Isak Määttä

3 Andreas Helmersen

2 Kjetil Haug

2 Sondre Sørli

2 Nino Zugelj

1 Kasper Høgh