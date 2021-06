Slo rett tilbake med maktdemonstrasjon

Etter første hjemmetap på over to år sist for Glimt var det ingen som helst tvil om at de skulle slå tilbake mot Stabæk.

Bodø/Glimt var også storfavoritter foran dagens oppgjør. Gjestene fra Bærum ligger nest sist og har kun en seier så langt i år, mot heltene fra Bodø ble det nytt tap.

Noe det aldri var noe tvil om, etter en maktdemonstrasjon i første omgang ledet Glimt hele 4-0 til pause etter scoringer av Lasse Nordås, Erik Botheim, Sondre Fet og Ulrik Saltnes.

Andre omgang startet lik den første med mye fart og sjanser men målene lot vente på seg. Faktisk var det kun gjestene som klarte å finne nota i en sjelden sjanse som gjorde sluttresultatet til 4-1.

Erik Botheim fikk seg en ny scoring mot Stabæk, dette hadde han å si etter kampslutt:

Neste kamp for Bodø/Glimt er allerede på onsdag borte mot Sandefjord