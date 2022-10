Slo tilbake og knuste Sandefjord

Etter den vanskelige oppgaven i midtuken mot Arsenal slo de helgule voldsomt tilbake og banket Sandefjord på eget gress.

Det så riktig nok ikke ut som det skulle gå slik hele tiden. De helgule leverte en meget svak førsteomgang, likt de gjorde i England og gjestene ledet 0-1 til pause. Men også som på Emirates kom de helgule ut i andre omgang som et helt annet lag.

Bare ti minutter ut i andreomgangen svarte Bodø/Glimt, Hugo Vetlesen satt ballen i et mer eller mindre tomt bur etter et skudd fra Pellegrino.

Bare tre minutter senere sendte Brice Wembangomo Glimt opp i ledelsen på skikkelig Messi-vis da han driblet seg inn i boksen og curlet ballen lekkert i krysset.

Toppscoreren Amahl Pellegrino økte ytterligere for Bodø/Glimt før Vetlesen fikk sin andre for dagen med rundt ti minutter igjen å spille, og fastslo sluttresultatet til 4-1.

Kjetil Knutsen hadde følgende å si etter storseieren:

Neste kamp for de helgule er altså returen mot Arsenal førstkommende torsdag. Den hører du direkte på Radio 3.

Radio 3-børsen:

3: Hugo Vetlesen

Klarte ikke utrette mye i førsteomgangen som resten av laget, men leverte en voldsom bra andre omgang. Konstant trussel og scorer to mål i dag.

2: Amahl Pellegrino

Topscoreren viktig i dag også. Ble både mål og målgivende i dag på maskinen, satser på at han holder momentumet oppe til arsenalkampen.

1: Ulrik Saltnes

Flere og flere har nok ment at det er på tide å gi Ulrik en hvil til fordel for å starte Grønbæk og Vetlesen. Etter en noe sjanseløs førsteomgang fra Glimt sin side kom Saltnes inn i andre omgang og motbeviste kritikerne. Gjorde sitt for at Glimt snudde kampen og dominerte andreomgangen.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Sammenlagtstilling for sesongen 2022 etter denne kampen slik ut:

Amahl Pellegrino 21

Hugo Vetlesen 15

Alfons Sampsted 10

Runar Espejord 9

Isak H. Amundsen 8

Ulrik Saltnes 8

Joel Mvuka 7

Nikita Haikin 7

Patrick Berg 5

Brede M. Moe 4

Victor Boniface 4

Lars-Jørgen Salvesen 4

Brice Wembangomo 3

Kjetil Knutsen 3

Ola Solbakken 3

Albert Grønbæk 3

Elias Hagen 2

Nino Zugelj 2

Marius Høibråten 2

Marius Lode 1

Gilbert Komsoon 1