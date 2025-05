Slo tilbake og smadret Rosenborg

Etter en liten formdupp for de helgule slo de voldsomt tilbake når laget viss supportere fortsatt henger igjen på 90-tallet var på besøk.

For det skulle ikke stå fire minutter engang på klokka før den satt for de helgule. Etter omsider en hel uke trening mellom kamp har de gule brukt tiden på blant annet dødballtrening, det gav umiddelbar uttelling.

En corner landet på hodet til Kasper Høgh som stanget inn 1-0 fra kort hold.

Bodø/Glimt fortsatte presset og etter 18. minutter satt den igjen. Ole-Didrik Blomberg har fått en treg start i den gule trøya men i dag løsnet det fullstendig. Jens Petter Hauge gjorde et nydelig forarbeid og spilte gjennom vestlendingen som gjorde ingen feil alene med keeperen og satte inn 2-0.

Blomberg var ikke ferdig, fem minutter før pause var han nok en gang på rett sted til rett tid da han ble spilt gjennom av Ulrik Saltnes hvor han nok en gang var iskaldt med Rosenborg-keeperen og sendte Aspmyra til himmels for tredje gang i dag.

Kort tid etter gikk lagene til pause, nok til mest glede for gjestene uten farger som ble totalt utspilt de første 45.

Bodø/Glimt var ikke ferdige og fortsatte dominansen i andre omgang. Bare sju minutter ut i den andre omgangen smalt det igjen. Kong Ulrik av Aspmyra fikk rom utenfor 16-meteren, det er sjeldent lurt for da moset han ballen i krysset og satte inn 4-0 og kanskje sin vakreste scoring i helgult.

Tross flere store sjanser til de helgule endte det med «bare» 4-0 på Aspmyra. Likevel en fantastisk prestasjon av de helgule som med dette slår voldsomt tilbake etter noen svake kamper på rad.

Fredrik Sjøvold og tomålsscorer Ole Didrik Blomberg var begge fornøyde etter kampslutt. Disse kommentarene fikk vi fra dem:

Intervjuene var i utgangspunktet lengre, men dessverre mistet vi store deler av begge pratene pga teknisk svikt hos utstyr til reporteren.

Radio 3-børsen:

3: Ole Didrik Blomberg

Etter en treg start i helgult løsnet det virkelig for vingen fra vest i dag. To scoringer og en generelt god kamp, burde strengt tatt fullført hattricken også. Vi krysser fingrene for at dette bare er starten for han og at de gode prestasjonene kommer på løpende rekke nå.

2: Ulrik Saltnes

Bodø/Glimts virkelige formspiller om dagen. Mål og assist i dag, og kriger som en helt gjennom kampen. Også hvilken scoring han leverte også da, Aspmyra kommer til å leve lenge på den vakre ballen hvor han nydelig plasserer den i krysset!

1: Fredrik Sjøvold

Nok en god kamp fra backen. Får nok en gang vist at det var helt riktig av han å flytte nordover for å utvikle seg i gult i Glimt. Har full kontroll i dag på det Rosenborg har å komme med offensivt. Undertegnede måtte sjekke om RBK sitt største talent i det hele tatt var på banen i dag, ble helt usynliggjort av det største trøndertalentet Sjøvold.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:

17 Ulrik Saltnes

12 Nikita Haikin

11 Fredrik Bjørkan

10 Patrick Berg

7 Håkon Evjen

6 Jostein Gundersen

4 Sondre Brunstad Fet

4 Fredrik Sjøvold

3 Odin Bjørtuft

3 Jens Petter Hauge

3 Ole Didrik Blomberg

3 Kasper Høgh

2 Isak Määttä

2 Brede Moe

1 Andreas Helmersen

1 Jeppe Kjær

1 Brice Wembangomo